El increíble talento de Bruce Willis para tocar la armónica

A veces pecamos de ingenuos y creemos que el único súper talento de los actores es su capacidad de interpretación, no obstante, suelen sorprendernos más de la cuenta cuando se animan a exhibir el resto de sus virtudes. Entre ellos, podemos mencionar a Tom Cruise quien es un excelente aviador, o Johnny Depp y su carisma como músico y, también, debemos destacar al consagrado Bruce Willis que no sólo sabe tocar la armónica a la perfección sino que ha lanzado a lo largo de las últimas décadas tres discos de estudio.

Además de ser uno de los actores de Hollywood icónicos de las décadas de los ochenta, noventa y de los primeros años del siglo 21, Bruce Willis, quien anunció su retiro de la actuación a principios de año, es también un talentoso músico y esto lo dejó en claro recientemente al darse a conocer un video en el que la estrella de 67 años toca la armónica con verdadera maestría.

El protagonista de la saga Duro de matar mostró al mundo su impresionante talento musical en un video de Instagram que compartió su esposa el lunes pasado, en el que se muestra una jam session que Willis y su amigo Derek Richard Thomas improvisaron. “Su talento habla por sí mismo. Dejaré esto aquí”, comentó la esposa del actor, Emma Heming Willis, en la publicación de Instagram que marcó con el hashtag “jamsession”.

En las imágenes en blanco y negro, donde Bruce Willis aparece sentado en una escalera en la que destaca un altar budista, se ve al actor de El sexto sentido sostener la armónica y hacerla sonar con mucha destreza y siguiendo el ritmo que con la guitarra toca su amigo, quien aparece en primer plano y de espaldas a la cámara.

Aunque la mayor parte del público reconoce a Bruce Willis por su carrera cinematográfica, en la que ha protagonizado películas como Pulp Fiction, El quinto elemento, Armageddon y Glass, también desarrolló su labor como cantante y lanzó tres álbumes.

Bruce Willis tocando la armónica con su banda.

El primer álbum del ex esposo de Demi Moore se tituló The Return of Bruno, se lanzó en 1987 y contó con colaboraciones de los grupos Temptations y Pointer Sisters. Su segundo álbum de estudio If It Don't Kill You, Just Makes You Stronger fue lanzado en 1989. Y, finalmente, tuvieron que pasar diez años para lanzar su tercer disco titulado Classic Bruce Willis, que salió en 1999.

A principios de año, la familia del actor dio a conocer que le fue diagnosticado un caso de afasia, que es una afección neuronal que puede afectar la capacidad de una persona para hablar, escribir y comprender el lenguaje, con un tratamiento que incluye terapias del habla y del lenguaje, lo que lo obligó a retirarse de la actuación. Sin embargo, desde entonces el actor ha mostrado una actitud positiva en compañía de su esposa Emma y sus hijas menores, Mabel y Evelyn, además de contar con el apoyo de su ex esposa, Demi Moore, y sus hijas Rumer, Scout y Tallulah.