El motivo por el que Tom Holland desapareció de las redes sociales

Podemos tomarnos vacaciones del trabajo y las obligaciones diarias, pero qué difícil tomarse un descanso y darle una pausa prolongada a las redes sociales, sobre todo, cuando podemos acudir a ellas 24/7 desde nuestros teléfonos móviles. Lo cierto es que la mayoría de las veces no nos damos cuenta y nos pasamos scrolleando la pantalla demasiado tiempo hasta convertirnos dependientes de estas aplicaciones. Por este motivo, Tom Holland decidió eliminarlas de su celular para no leer nada ni pasar tanto tiempo mirando el aparato sumergido en el mundo cibernético. No obstante, decidió volver por unas horas a Instagram para dejar a sus seguidores un mensaje muy especial.

Pasó más de un mes desde la última publicación en redes sociales del actor Tom Holland, quien en el pasado aseguró que la fama nunca se le subiría a la cabeza, pero esta ausencia terminó este fin de semana cuando el protagonista de Spider-Man reapareció –aunque sólo de manera excepcional– en su cuenta de Instagram con un video en el que envió un importante mensaje a sus más de 67 millones de seguidores respecto a su ausencia.

Tom Holland decide desaparecer de las redes sociales por un tiempo.

El actor de 26 años explicó en un video que desapareció todos estos días de las redes sociales, al igual que ha ocurrido con otras celebridades, para cuidar de su salud mental, y que sólo regresó momentáneamente para apoyar una causa que le parecía importante. Tom Holland dejó en claro a sus seguidores que el regreso que tuvo a las redes sociales este fin de semana, se trató de una situación única y excepcional debido a una causa que le apasiona, y que está relacionada con la razón que lo obligó a alejarse de Instagram y de sus otras plataformas sociales.

"Hola y adiós. Me he estado tomando un descanso de las redes sociales por mi salud mental", escribió Tom junto a su video de tres minutos de duración, en el que explicó que su regreso fue para ayudar a hacer un llamado de atención sobre la organización benéfica Stem4, una organización de salud mental a la que apoya a través de The Brothers Trust.

En el video, Tom Holland explicó que decidió alejarse de Instagram y Twitter porque le parece que estas redes sociales son "sobreestimulantes" y "abrumadoras". "Me quedo atrapado y caigo en una espiral cuando leo cosas sobre mí en línea. Y, en última instancia, es muy perjudicial para mi estado mental, así que decidí dar un paso atrás y eliminar la aplicación", explicó el novio de Zendaya, quien en semanas recientes causó revuelo entre usuarios de redes en México con un meme en el que aparecía con una playera que supuestamente tenía impreso el logotipo de la banda Caifanes, aunque en realidad se trató de un montaje.

Tom Holland reconoció a la organización Stem4 por ayudarlo con sus problemas de salud mental y aseguró que espera ver a más jóvenes hablar y encontrar recursos para ayudarlos con sus propios problemas de salud mental con las apps que tiene disponibles.

Tom Holland.

El protagonista de películas como Uncharted: Fuera del mapa y Cherry explicó que apoya a Stem4 en parte porque "existe un estigma terrible contra la salud mental, y sé que pedir ayuda y buscar ayuda no es algo de lo que debamos avergonzarnos, pero es algo mucho más fácil de decir que de hacerlo". Finalmente, el actor dijo a sus seguidores que "iba a desaparecer de Instagram nuevamente", pero agradeció a todos por el amor y el apoyo que siempre le han mostrado.

Actualmente, Tom Holland actúa y produce la serie The Crowded Room, en la que interpreta el personaje de Danny Sullivan, y cuya trama aborda, precisamente, historias de personas que han lidiado y aprendido a vivir con enfermedades mentales. La producción estará disponible en Apple TV+ en 2023.