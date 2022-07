“Tuve la experiencia más vergonzosa con Madonna”, Tom Holland relató cómo conoció a la Reina del Pop

Solemos tener el erróneo pensamiento que nuestros artistas preferidos, que están todo el tiempo expuestos a las cámaras, no le tienen vergüenza a nada. Lo cierto es que muchos de ellos prefieren conservar su bajo perfil cuando no están trabajando y llamar la atención lo menos posible. Sin embargo, este requerimiento, que a simple vista parece tan sencillo, no le resultó al joven intérprete del Hombre Araña, Tom Holland.

Pocas personas en el mundo desconocen la existencia de Madonna y no tienen idea de quién es la mujer que revolucionó la música pop con sus bailes y canciones como Material Girl y Hang up, por mencionar algunas. Pero Paddy Holland, el hermano de Tom Holland, parece ser uno de los que se incluye dentro de ese grupo. Claro que a su favor tiene que no es el que peor la pasó cuando de hablar de la artista de Michigan se trata.

En una entrevista, la estrella de Marvel reveló que tuvo un encuentro con Madonna que pasará a la lista de los momentos inolvidables de su carrera aunque en esta oportunidad no se trate de algo bueno. Durante una visita al show de Graham Norton, Tom Holland recordó cómo fue el día en el que cruzó su camino con el de Madonna, justo después de haber vivido una especial ceremonia de los Oscars en la que le tocó ser uno de los presentadores.

Tom Holland.

“Tuve la experiencia más vergonzosa con Madonna”, comenzó Tom Holland, antes de pasar a explicar cómo fue la noche. “Fui a una fiesta y un viejo amigo, que es manager, se me acercó y me dijo: '¡Tom! ¡Tom! ¿Conoces a Madonna?', y le respondí, 'Es curioso, pero no'. Entonces, me arrastró por la discoteca y me presentó a Madonna”, señaló. Completamente nervioso, no pudo más que decirle “hola” y quedarse callado. Entonces, su amigo salió al rescate.

“Jason dijo: 'Madonna, Tom es un bailarín increíble'. Lo miré como diciendo, 'voy a matarte'. Ella me dice: '¿En serio? Es algo que me gustaría ver'”, explicó Tom Holland, quien luego remarcó: “Tengo dos opciones: desvanecerme, desmayarme, o llevar a Madonna a la pista y mostrarle mis movimientos”. Acorralado, optó por demostrar lo que sabía. “Como soy un idiota, fui por la segunda opción. Solía ser Billy Elliot y ser un gran bailarín. Pero eso estaba todo coreografiado. Empecé a bailar con ella, no hay mucho para hacer con los brazos, son solo dos pasos, y ella está tan poco impresionada. Así que renuncié y me fui. Dejé a Madonna en la pista”, dijo ante la sorpresa de los presentes.

Más allá de la modestia en la anécdota de Tom Holland, es imposible cuestionar la habilidad que tiene como bailarín. Basta con googlear sus viejos videos sobre el escenario en el que interpretó a Billy Elliot o, directamente, buscar el mejor video de Lip Sync Battle de la historia: el día en el que demostró sus movimientos al ritmo de Umbrella de Rihanna. Lo que muchos no saben es que ese número musical estuvo a punto de ser reemplazado. En una entrevista con Insider, la vestuarista Jeanie Cheek reveló que el programa había tenido un plan B por si Umbrella no podía llevarse a cabo pero el actor logró lucir sus dotes de gran bailarín y dejar a su pareja, Zendaya, con la boca abierta.