El día en que Jennifer Lopez rechazó hacer un dúo con Belinda

En 2015, Jennifer Lopez visitó México para inaugurar su línea de ropas, accesorios y zapatos que iban a ser distribuidos por una tienda de ese país. Ese momento quedaría grabado para siempre en el mundo del espectáculo, ya que ese día, en plena conferencia de prensa donde estaba hablando de sus proyectos, la “Diva del Bronx” rechazó cantar a dúo con Belinda, a la que incluso la tachó de mentirosa.

Las mentiras tienen las patas cortas y eso lo supo la cantante Belinda, que en aquel entonces quedó en evidencia delante de todo el mundo tras las palabras de Jennifer Lopez. Es que Belinda había anunciado con bombo y platillos que iba a realizar un dúo con la empresaria neoyorkina, pero ésta aseguró que no estaba preparando ninguna canción con su colega mexicana.

Jennifer tachó de mentirosa a Belinda al asegurar que nadie había hablado con ella sobre el supuesto dúo que harían con la mexicana.

En aquella conferencia de prensa, los periodistas aprovecharon para conocer un poco más acerca del dúo que supuestamente iba a cantar Jennifer López con Belinda, sin embargo, cuando le preguntaron sobre los detalles de esta colaboración, Jennifer rechazó esta afirmación y además tachó de mentirosa a la princesa del pop, ya que Belinda había sido la que había mencionado que los colaboradores de JLo la estaban buscando para trabajar juntas.

Cuando los medios de prensa le preguntaron a Jennifer López del supuesto dúo que haría con la también actriz de Netflix, JLo dijo: “¿Belinda Pop?”, para después argumentar que Belinda era la que estaba buscando a Jennifer, “Ella no me estaba buscando a mí, nadie me llamó a mí. Yo no sé nada de eso. No es verdad que vayamos a cantar juntas”.

Belinda había anunciado que los colaboradores de Jennifer Lopez la habían llamado para hacer un dúo con la "Diva del Bronx".

Y es que tiempo antes de esta entrevista que brindara JLo para la prensa mexicana, había sido la propia Belinda la que había asegurado que la propuesta del dúo le había llegado de la gente de Jennifer López, “Estamos en pláticas, pero todavía no puedo adelantar nada. No fue idea mía. Me buscaron a mí y estoy escuchando la propuesta”, dijo la ex prometida de Christian Nodal. Sin embargo, la esposa de Ben Affleck, rechazó estas afirmaciones e incluso tachó de mentirosa a Belinda ya que Jennifer aseguró que no sabía nada de esta propuesta.

Lo que llamó la atención de los medios es que Jennifer López sí conoce a Belinda, pues hay otras famosas como Katy Perry, que cuando le preguntaron por la cantante mexicana contestó: “¿Who is Belinda?”. Fue así como JLo desmintió el rumor del dúo que supuestamente iba a hacer con Belinda, ya que todo se trató de una confusión o de mentiras para generar publicidad.