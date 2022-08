La millonaria cifra que Christian Nodal podría embolsar gracias a Belinda

El exponente del regional mexicano, Christian Nodal, podría llevarse una cifra millonaria gracias a Belinda. Recordemos que la pareja que se conoció en el reality show “La Voz de México” estuvieron comprometidos y a punto de llegar al altar, pero el febrero de este año, a través de sus redes sociales, Nodal anunciaba la ruptura con la actriz.

El pasado 13 de febrero fue Christian Nodal quien sorprendió a los fans de la pareja al dar a conocer, sin mayores explicaciones, que su relación y compromiso con la cantante había llegado a su fin.

En febrero de 2022 Nodal anunciaba que su compromiso con Belinda había llegado a su fin.

Hasta hoy día ninguno de los dos ha dado una versión oficial del porqué de la separación, pero si han protagonizado algunos escándalos en torno al fin de su romance, donde el mexicano utilizó sus redes sociales para los cruces mediáticos que mantuvo con la mamá de Belinda.

Cabe mencionar que desde que los famosos iniciaron el inicio de su relación en 2020, mucho se especuló que se trataba de un acuerdo publicitario que beneficiaría las carreras de ambos. Sin embargo, por lo que se pudo apreciar después parecía amor de verdad.

Aseguran que el nuevo tema de Nodal está dedicado a Belinda.

¿Por qué Christian Nodal obtendrá mucho dinero gracias Belinda?

El representante del regional mexicano está a punto de ganar miles de dólares por su más reciente canción que se ha filtrado a través de la plataforma de TikTok.

Es importante aclarar que el dinero que se va a embolsar la actual pareja de Cazzu no tienen nada que ver con un acuerdo previo que tuviera con Belinda, sino más bien es por lo que puedan llegar a decir sus letras sobre la relación que mantuvo con la cantante, ya que al terminar con su relación, sus fans aseguraron que el mexicano escribiría grande éxitos tocando el tema del desamor.

Al parecer, los fans sacaron conjeturas acertadas, ya que el nuevo tema de Nodal que fue dado a conocer en TikTok, trata sin lugar a dudas de la relación que mantuvo con la actriz de Netflix.

De acuerdo con algunos portales el cantante podría embolsarse más de 120 mil dólares por el tema, esto sin contar reproducciones digitales y descargas. Un fragmento del nuevo tema que evidentemente lo escribió en el momento de la ruptura con Belinda dice así: “Hoy me atacan los recuerdos, tu fantasma sigue aquí, no me cuida por las noches solo se burla de mí, aquí yo sigo tomando y voy de mal en peor porque ya me enteré que estás con alguien que te dice que te ama más que yo, sigo perdido en este vacío amor”.