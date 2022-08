Tras las polémicas críticas, el live-action de La Sirenita está listo para salir a la pantalla grande el próximo año.

Poco a poco, las princesas de Disney consiguen su remake con el popular live-action que cada vez está pisando más fuerte. En mayo del año que viene es el turno de Ariel, la Sirenita, tal vez una de las princesas más queridas de la franquicia por su personalidad desinteresada y por despojarse de su voz, de su familia de tritones y de su hogar, el océano, con el afán de encontrar al amor de su vida sobre la tierra.

Uno de los proyectos que más expectativa ha generado para 2023 es el live action de La Sirenita. Desde el casting de Halle Bailey como Ariel, la producción ha estado rodeada de polémica, pues muchos no estuvieron de acuerdo con que el icónico personaje tuviera su color de piel. Ahora que la película ha terminado sus filmaciones y está en proceso de post producción, su director, Rob Marshall (El regreso de Mary Poppins) y la misma Bailey revelaron nuevos detalles sobre el impacto que esperan tener con esta versión y lo que podemos esperar de ella.

Durante una entrevista para Variety, Marshall aclaró que la película mantendrá el look que Ariel portó en la cinta animada y se desvivió en elogios para su protagonista: “Se ve maravillosa con el cabello rojo; no todo el mundo lo hace. El peinado incorpora las ratas características de Halle Bailey con algunas trenzas más sueltas. Cuando interpreta Part of Your World lleva la canción mucho más lejos que en la original. Es el momento más emocionante y emotivo. No solo cristaliza su increíble habilidad vocal, sino que también demuestra esa pasión emocional que imprime al cantar”.

Halle Bailey.

Con esas declaraciones, nos queda claro que Bailey hizo algo muy especial con la cinta. A pesar del rechazo inicial, la actriz se muestra muy emocionada por esta gran oportunidad en Hollywood, la cual podría cambiar su vida para siempre. Tras recibir la oferta del director para protagonizar La Sirenita, Bailey se refugió en su familia; fueron sus abuelos quienes la motivaron para dar la cara ante el público con la frente en alto: “Fue algo muy hermoso e inspirador escuchar sus palabras para darme valor. Me dijeron: “No entiendes lo que esto significa para nosotros, para nuestra comunidad para todos aquellos niños negro que se verán a sí mismos en ti”. Parece muy pequeño para todos los demás, pero para nosotros es enorme”.

Bailey fue elegida como Ariel en julio de 2019, y será cuatro años después cuando por fin veamos el resultado en pantalla. El proceso de pre producción y filmación fue metamórfico para la actriz, quien tenía apenas 18 años cuando fue llamada por el director Rob Marshall para audicionar. Es precisamente él quien mencionó lo que sintió tras ver esta audición: “Cuando terminó, yo estaba llorando porque está llena de alma. Podía darte cuenta de que ella era capaz de manejar la pasión de Ariel, su fuego, su alma, su alegría y corazón”.

Halle Bailey.

El lanzamiento de esta adaptación será crítico para la trayectoria de su protagonista su trayectoria en Hollywood, pues si fracasa, pondría en riesgo el tema de la inclusión en otras cintas. De ser un éxito, Bailey podría convertirse en una de las actrices más aclamadas de su generación. Actualmente tiene en puerta la versión cinematográfica de El color púrpura, un proyecto que le ayudará para confirmarse como una actriz muy versátil. El live action de La Sirenita llegará a los cines en mayo de 2023.