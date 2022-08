Después de Only murders in the building, Steve Martin planea retirarse de la actuación

Aunque nos cueste aceptarlo, nuestros ídolos del cine y la televisión también crecen. La vejez no discrimina a nadie, nos lleva a todos puestos y tal parece que el legendario actor de Hollywood, Steve Martin, comienza a sentir el cansancio y el peso en el cuerpo propios de la edad. Luego de la serie actual que protagoniza, Only murders in the building, no seguirá buscando nuevos proyectos, por lo que esta producción podría ser la última en la que veremos al icónico actor.

Tras cincuenta años de trayectoria, el septuagenario comediante es uno de los nombres y rostros más respetados de la industria del entretenimiento. Pero además, uno que se mantiene muy vigente. Justo cuando alguien podría haber pensado que sus épocas de gloria eran asunto del pasado, llegó Only Murders in the Building, una aclamada serie que presume a Steve Martin como protagónico, cocreador y productor ejecutivo, misma que actualmente transmite su segunda temporada, además de tener asegurada una tercera.

Sin embargo, independientemente de este momento en su vida profesional, Martin quizás ya esté listo para desacelerar el paso. Al punto de comenzar a despedirse de la pantalla chica y grande.

Steve Martin en Only murders in the building.

Esta semana, The Hollywood Reporter liberó un artículo sobre el actor de El padre de la novia (1991), en el marco de sus tres nominaciones al Emmy 2022. Tales candidaturas son por Mejor serie de comedia, Mejor actor principal en serie de comedia y Mejor guion en serie de comedia; todas ellas obtenidas por su participación en Only Murders in the Building, donde comparte créditos con Martin Short y Selena Gomez.

La primera temporada de este show original de Hulu ostenta un total de 17 nominaciones para la próxima edición de los afamados premios televisivos, que tendrá lugar el 12 de septiembre del año en curso. Así que indudablemente Steve Martin y todo el equipo detrás de la producción deberían estar de fiesta. Pero más allá de cualquier celebración, tal parece que el veterano histrión comienza a pensar en Only Murders… como una carta de despedida. “Cuando termine este programa de televisión, no voy a buscar otros. No voy a buscar otras películas. No quiero hacer cameos. Extrañamente, esto es todo”, declaró Martin a THR.

Only murders in the building.

Por otro lado, el mismo comediante reconoce que la vida suele desbaratarle sus planes de reducir la carga de trabajo. Aunque diga que ya no echará ojo de más propuestas para cine o televisión, ciertamente el retiro aún no está dentro de sus prioridades. Por más que insista en relajarse, su mente sigue generando ideas que eventualmente siempre querrá convertir en un proyecto concreto, según compartió con el medio. “Mi esposa sigue diciendo: ‘Siempre dices que te vas a jubilar y luego siempre se te ocurre algo'”, agregó.

Only Murders in the Building sigue la historia de tres vecinos (Martin, Short y Gomez) en un edificio residencial de Nueva York donde a raíz de un misterioso asesinato —además de las pasión de los tres personajes por las historias de crimen real— deciden producir su propio podcast mientras intentan dar con la identidad del homicida. Actualmente, Star Plus Latinoamérica libera cada martes un nuevo capítulo de la segunda temporada de la serie. Los diez episodios de la primera entrega están disponibles en la misma plataforma de streaming.