Dolor de cabeza: Warner Bros. Sigue evaluando qué hacer con Ezra Miller y The Flash

El futuro del Universo Extendido de DC pende de un hilo. Hace tan sólo unas pocas semanas se anunció que Batgirl no saldría por la pantalla de HBO por no llegar con las expectativas de la crítica y de la audiencia. Sin embargo, hace tiempo vienen lidiando con los serios problemas en los que se encuentra envuelto el actor de Animales Fantásticos, Ezra Miller: denuncias, abusos, sectas, desapariciones, trastornos psicológicos y, en el medio de todo ello, es quien personifica a uno de los superhéroes más queridos de esta franquicia, The Flash.

La primera vez que se confirmó que Ezra Miller sería el Flash del Universo Extendido de DC (DCEU), lo último que pensó Warner Bros. Pictures era que se estaban metiendo en un gran problema. Era el año 2014 y este artista que tenía la gran Tenemos que hablar de Kevin en su currículum acordaba ser parte del Snyderverse en un proyecto en solitario, así como también la introducción del personaje en films como Batman v. Superman: Dawn of Justice y Suicide Squad, que llegaron en 2016, junto con su primer protagónico en la franquicia de la mano de Liga de la Justicia en 2017.

Ahora, a la luz de todas las denuncias que hay en contra del actor de 29 años, los dolores de cabeza no cesan en el estudio. La fecha original de The Flash iba a ser en noviembre de este año, pero terminó pasándose para el 23 de junio de 2023, luego de que Warner Bros. Pictures adelantara el lanzamiento de Shazam! Fury of the Gods. lo cierto es que, a menos de un año de esta fecha, la proyección de The Flash pende de un hilo y nada está confirmado en el futuro de esta producción.

Las propuestas que se están barajando en Warner Bros. Pictures

1. Que pida perdón

Entre las propuestas que se conversan en Warner Bros. Discovery, la ideal tiene que ver con una internación por parte del actor. Ezra Miller está actualmente acompañado por su madre y se vería con muy buenos ojos que salga a dar una entrevista en la que explique todos los problemas legales en los que se metió, así como también se comprometa a buscar ayuda. Luego, Ezra Miller sería parte de la promoción de The Flash aunque de forma reducida, y el estreno se mantendría en junio de 2023.

2. El despido

La segunda opción y la que parece la más probable, sería la de despedir a Ezra Miller y volver a hacer el casting hasta dar con el Flash adecuado para los futuros proyectos. En este contexto, la película se estrenaría así como está (no queda claro si sería en la fecha estipulada) y no se modificaría ya que el actor de Animales Fantásticos aparece en demasiadas escenas como para pensar en que se hagan reshoots complementarios con un nuevo artista.

Ezra Miller en Animales Fantásticos.

3. Cancelar la película

Con el reciente ejemplo de Batgirl, que suspendió su llegada a HBO Max aún después de que se invirtieran 90 millones de dólares y que tuvieran a Michael Keaton volviendo a ser Batman, la opción número 3 (la menos probable de acuerdo a The Hollywood Reporter) sería suspender el estreno definitivamente. Esto implicaría, también eliminar el regreso de Michael Keaton (que iba a ser uno de los Batman de este film) así como también el de Ben Affleck (a quien se espera ver una vez más en Aquaman 2).