Todo sobre Sebastián Lletget, el novio de Becky G

Hace más de tres años, la cantante y actriz de raíces mexicanas Becky G y el futbolista Sebastián Lletget, están juntos. Se conocieron gracias a un amigo en común, cuando la cantante estaba grabando “Power Rangers” y la actriz Naomi Scott le dijo que le quería presentar a un amigo de su esposo Jordan Spence, también futbolista. Becky G y Sebastián se vieron y fue amor a primera vista.

En un post de Instagram, la intérprete de "Mayores" habló de su primera cita romántica con Sebastián. "Hablamos de todo bajo la luna, literalmente. Recuerdo que me atraqué de sushi y hablamos de nuestros sueños, metas y visiones", publicó la cantante.

Becky G y Sebastián están enfocados en sus carreras y familias.

¿Quién es Sebastián Lletget?

Sebastián nació en San Francisco, California, tiene 29 años y sus padres son argentinos. Actualmente juega para el equipo profesional de fútbol FC Dallas, pero también ha jugado para los equipos LA Galaxy y New England Revolution.

Según contó Becky G al medio “People en Español”, ambos están muy enfocados en sus carreras. "Estamos todavía tan enfocados en nuestras carreras. Nuestras carreras y nuestras familias han sido nuestros mayores enfoques y por eso sentimos tanta admiración y respeto el uno por el otro".

Sebastián ha sido fundamente para que Becky G recupere su salud mental.

Ha sido un gran apoyo para Becky G

La cantante revelo que Sebastián ha sido fundamental para recuperar su salud mental, ya que había librado una batalla contra la depresión y la ansiedad.

"Me cansé de sentirme cansada, de preocuparme por lo que dice la gente, por lo que dice la industria, de la presión de dar más y más, y no tienes que ser superestrella para saber lo que es sentir presión, dar más y más y trabajar más y más y no tener nada para dar. Es difícil", admitió Becky G. Asimismo, confesó que un viaje juntos que hicieron a Hawaii en el 2021, alejados del resto del mundo, fue la mejor terapia.

El futuro

Sebastián ya es uno más de la familia de la cantante, y está presente en todos los momentos importantes. "Los padres de mi mamá viven literalmente a dos casas de distancia de mis padres y nos visitan siempre. Los padres de mi papá vienen y cocinamos juntos, hacemos tamales o albóndigas. Nos gusta hacer algo relajado y divertido".

Si bien no hay apuro con respecto al casamiento, Becky G se imagina formando una familia con hijos a lado de Sebastián. "Creo que hay cosas fuera de esta industria que quiero experimentar y no es solo tener una familia, no es solo casarme. ¡Yo ni siquiera he viajado el mundo sin estar trabajando! No he tomado unas vacaciones antes, así que definitivamente hay algunas cosas en mi lista de sueños por cumplir en lo personal. Los bebés definitivamente están ahí. Definitivamente quiero tener bebés un día", finalizó la también actriz.