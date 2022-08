Los escalofriantes datos que reveló la autopsia de Whitney Houston

Indudablemente, Whitney Houston fue una de las más grandes estrellas de la música de Estados Unidos. La cantante se consagró como una de las máximas exponentes del R&B, soul, blues y góspel en el país, en el cual también se destacó como actriz y modelo.

Alcanzó la fama en el año 1985 con su álbum Whitney Houston, que solo en norteamérica vendió 13 millones de copias y fue el disco debut con más éxito en ventas de una intérprete solista en la historia. A lo largo de su carrera, fueron siete los álbumes que dejó en su legado, además de tres bandas sonoras y algunos compilados. Y sin lugar a dudas, su tema más conocido será por siempre I Will Always Love You.

Whitney Houston.

Pero un 11 de febrero de 2012, el mundo de la musica y del espectáculo se tiñó de luto tras la sorpresiva muerte de Whitney Houston con tan solo 48 años. Dos días antes de que su cuerpo aparezca sin vida en la bañera de su habitación en un hotel en Beverly Hills, había estado ensayando para la fiesta previa de los Premios Grammy 2012.

Lo más impactante fueron los datos que reveló el 22 de marzo siguiente su autopsia. La oficina forense de Los Ángeles comunicó la causa de la muerte como un ahogamiento accidental debido a otros factores como, por ejemplo, una enfermedad cardíaca aterosclerótica y el consumo de droga.

Entre los datos que salieron a la luz, se supo que Whitney Houston tenía toda la nariz podrida y con un agujero, aparentemente por su alto consumo de cocaína. Una de sus arterias estaba bloqueada un 60%. Según sumó Daily News, su cuerpo también presentaba lesiones y varias cicatrices.

En su cuerpo habían una mezcla de nueve drogas diferentes, algo que tendría relación a cómo la encontró su peluquera, quien ingresó a la habitación y la vio boca abajo en el agua, rodeada de una gran cantidad de fármacos a su alrededor.

Whitney Houston en sus últimos días.

Otro de los datos escalofriantes de su autopsia aseguraba que seis horas después de su muerte, la temperatura del cuerpo de Whitney Houston continuaba siendo 33°C, lo que revela que al momento de su muerte podría haber estado en 66°C. Por otro lado sus dientes se encontraban en un estado muy deplorable y que usaba una prótesis por la ausencia de 11 piezas frontales.

Para cerrar, también se supo que tenía la marca de una aguja en su codo izquierdo, salía sangre de su nariz y sus ojos estaban congestionados. Todos indicios del consumo de estupefacientes.