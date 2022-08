Ashton Kutcher habló de su trastorno: “No aprecias las cosas hasta que...”

Lo que no nos mata nos hace más fuertes: sucede con las relaciones, los trabajos, la salud. A veces se interponen ciertos retos en el camino que tenemos que superar sólo para demostrar que estamos hechos para eso y para mucho más, al menos así prefiere ver la vida el actor Ashton Kutcher, quien vivió un duro momento al padecer una variante de la vasculitis que casi le quita la audición, la visión y también la capacidad de movilizarse por si mismo.

Ashton Kutcher será la próxima estrella invitada que aparecerá en el programa de aventuras de National Geographic 'Running Wild with Bear Grylls: El Desafío para poner a prueba sus habilidades a la hora de sobrevivir en plena naturaleza.

En el caso del protagonista de la serie That 70s Show, toda la experiencia ha resultado aún más significativa porque hace un par de años estaba completamente "fuera de combate". "Tuve una extraña enfermedad, una forma muy rara de vasculitis, que afectó a mi visión, mi audición y a mi equilibrio. Tardé un año en volver a recuperarlos por completo", explicó el actor en uno de los adelantos promocionales del episodio.

Esta enfermedad consiste en una inflamación de los vasos sanguíneos que obstaculiza el flujo sanguíneo del cuerpo y que puede provocar daños en los órganos y tejidos. Ashton sabe que tiene mucha suerte de seguir vivo y sin secuelas, así que ahora afronta la vida con una visión completamente diferente: tratando de encontrar la parte divertida en los problemas cotidianos y recordando que cualquier obstáculo puede convertirse en una oportunidad.

"No aprecias las cosas realmente hasta que desaparecen. Hasta que piensas: 'No sé si podré volver a ver, no sé si podré volver a oír, no sé si voy a poder volver a caminar", reconoció. Tras sentirse completamente recuperado de su aterrador problema de salud, el esposo de Mila Kunis recalcó que no permite que ningún reto se interponga en su camino al éxito.

“Cuando empiezas a ver tus obstáculos como cosas que están hechas para ti, para darte lo que necesitas, entonces la vida comienza a volverse divertida. Empiezas a navegar por encima de tus problemas en lugar de vivir debajo de ellos”, remató el protagonista de El efecto Mariposa.