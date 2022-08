Así fue la historia de amor entre Zac Efron y Vanessa Hudgens

No es extraño que las parejas de la ficción sientan una conexión especial y después de estar rodando tanto tiempo juntos, se terminen enamorando. Son miles los ejemplos de famosos pero el que hoy nos interesa es la historia de amor que protagonizaron Zac Efron y Vanessa Hudgens, quienes se conocieron en el casting de High School Musical y, como diría la vieja escuela, se enamoraron a primera vista.

En las últimas semanas, los fanáticos más fieles de High School Musical comenzaron a especular con la teoría de un reencuentro entre los actores de la trilogía original. Es que no solo se concretó la participación de Corbin Bleu en High School Musical: The Musical: The Series, la serie de Disney Plus, sino que además Zac Efron y Vanessa Hudgens visitaron, con muy pocos días de diferencia, la escuela en la que se rodaron las famosas películas dirigidas por Kenny Ortega. ¿Cómo es su relación hoy?

Actualmente, cada uno de ellos brilla con sus propias carreras, dejando en claro que Disney quedó atrás para ellos. Pero es innegable que así comenzó una impactante historia de amor: fue en la audición para High School Musical cuando se dio el flechazo. El estudio había decidido hacer unas pruebas de química para determinar cuál era la pareja perfecta para encabezar esta historia adolescente. El propio Efron contó en diálogo con THR: “En las lecturas de guion, me emparejaron con Vanessa Hudgens”.

Vanessa Hudgens y Zac Efron en High School Musical.

La conexión entre ellos fue evidente y así decidieron que serían los responsables de interpretar a Troy Bolton y Gabriella Montez en la película que se estrenaría en 2006. Sin embargo, desde 2005 comenzaron a salir manteniendo un bajo perfil. Únicamente se mostraron en la fiesta de cumpleaños de Ashley Tisdale, incluso antes del estreno de la trilogía. “Creamos un vínculo desde el principio. Pensábamos: ‘Estamos haciendo esto juntos, somos nosotros o nada”, explicó Hudgens en una entrevista a People.

Fue así como, con el estreno del film, no intentaron ocultar su amor. Comenzaron a desfilar por las alfombras rojas, participar en eventos y recibir premios como una pareja consolidada. Incluso, hasta viajaron a Hawái y se acompañaron en los nuevos proyectos que los despegaron como figuras de la compañía de Mickey Mouse. De todos modos, no parecía ser un romance que proyectara a largo plazo. Por el contrario, optaban por vivir el día a día. Así lo hizo saber Vanessa en 2009 durante una conversación con People: “Creo que casarse y formar una familia es genial, pero estoy tan concentrada en mi carrera en este momento que realmente no se me pasa por la cabeza”.

Vanessa Hudgens y Zac Efron.

De todos modos, en 2010 y a cinco años de mantener una relación, la actriz insistió en un reportaje de Glamour: “Desde el principio tuvimos una conexión, creo que todos pudieron verla. Supongo que ahora tenemos una relación madura. Creo que nos inspiramos mutuamente. Me encanta tener a alguien con quien crecer”. En diciembre de ese año, distintas fuentes confirmaron su ruptura aunque, un mes después, aparecieron los rumores de reconciliación luego de que se besaran en la inauguración de Eden Hollywood de SHG.

Semanas más tarde, Hudgens reveló que todavía mantenían una relación de amistad y que estaban intentando resolver sus conflictos. Pero para marzo de 2011 no tardó en anunciar su separación definitiva. Al parecer, sus nuevos proyectos cinematográficos los obligaban a mantener distancia por demasiado tiempo. Asimismo, según informa People, durante los últimos años de relación, Zac Efron había estado luchando contra sus problemas de adicciones. Esto podría haber debilitado el vínculo. La intérprete de Gabriella Montez le dijo a The New York Times: “Pasé por una fase en la que él estaba muy harto. Las chicas corrían detrás de él y yo les lanzaba miradas asesinas”.

Vanessa Hudgens y Zac Efron.

Finalmente, en septiembre de 2011, Vanessa Hudgens demostró que la relación ya formaba parte del pasado cuando comenzó a salir con Austin Butler, quien recientemente brilló en la biopic de Elvis. Durante nueve años estuvo en pareja con el actor, manteniéndose muy lejos del contacto con Zac Efron. El galán de High School Musical, por su parte, remarcó en conversación con THR: “Es una mujer dulce y realmente interesante”.