¿Te diste cuenta? El hijo del bajista de Metallica aparece en una escena clave de Stranger Things

[Alerta ¡SPOILER!]. El final más esperado de Stranger Things, con las escenas más oscuras de la trama y, también, las más celebradas por los fanáticos. Si hay algo que la serie sabe hacer muy bien son los guiños o pequeños regalos, sobre todo, para los amantes de la música. Se estrenó el volumen 2 de la temporada 4 donde pudimos ver una escena extraordinaria donde los héroes de Hawkins tienen un plan para acabar con Vecna y cada uno de los personajes le aporta algo a este momento del show. Entonces, Eddie Munson se dispone a tocar el tema Master of Puppets de Metallica para atraer a los murciélagos que hacen guardia en la casa del poderoso villano.

Lo cierto es que en esta secuencia participó también el hijo del bajista de Metallica, Tye Trujillo, que recibió el reconocimiento por esta participación en los créditos del show hecho que puso muy orgulloso a su padre, Robert Trujillo, quien aprovechó sus redes sociales para dar a conocer esta situación que seguramente le llamó la atención a los fans de Stranger Thingsy los seguidores de Metallica por igual.

“¡Ese es mi hijo! ¡Estoy orgulloso de ti, Tye!. Lo has dado todo en el final de Stranger Things con Master of Puppets. ¡Muchas gracias a Kirk Hammmett por la ayuda!”, expresó en el mundo virtual Robert Trujillo con un mensaje que estamos seguros que emocionó a Tye luego de participar en el episodio final de la cuarta temporada de Stranger Things con una canción tan emblemática de Metallica.

Cuando solo tenía 12 años, Tye Trujillo sustituyó al bajista Reginald “Fieldy” Arvizy durante una gira por Latinoamérica de la banda de new metal Korn, después de que Fieldy no pudiera ser parte de los conciertos por “circunstancias imprevistas”. Con el tiempo el hijo de Robert Trujillo fue parte de otras agrupaciones como es el caso de Suicidal Tendencies.

En otra ocasión el joven músico hizo grupo con el hijo de Slash y el hijo de Scott Weyland dentro de la banda Suspect208, aunque esa experiencia no terminó del todo bien con todos ellos separándose a menos de un año de juntarse. Luego, Tye volvió a sumar esfuerzos con Noah Weyland en la banda Blue Weekend y hablando con The Blairing Out with Eric Blair Show dijo que esta nueva banda “tiene un rollo más punk” que el anterior conjunto.