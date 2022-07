Stranger Things: los hermanos Duffer adelantaron los primeros detalles de la quinta y última temporada

Nadie quiso perderse el fin de semana pasado el segundo volumen de la cuarta temporada de Stranger Things, esta producción de la plataforma Netflix que atrapó desde el primer episodio por sus distintas particularidades pero, sobre todo, por llevarnos a pasear nuevamente por las películas que marcaron una década y dejaron su huella en la extensa historia del cine.

Ahora los fanáticos aguardan por el futuro de la trama al dejar las expectativas muy altas, por lo que sus creadores acaban de ofrecer testimonios acerca del final de la serie en su parte 5. Los primeros siete episodios llegaron el 27 de mayo, con una premisa centrada en el grupo de amigos, quienes están separados por primera vez y deben atravesar por los traumas que dejó la batalla de Starcourt en la escuela secundaria. Sin embargo, todo cambia cuando una nueva amenaza sobrenatural comienza a atacar Hawkins, pero no se tratará de un villano como se ha visto antes, ya que tendrá mucha importancia el pasado de Eleven.

Millie Bobby Brown como Eleven en Stranger Things.

¿Qué nos espera en la quinta temporada?

Matt y Ross Duffer, las mentes detrás de Stranger Things, conversaron esta semana con el medio Collider. Allí dejaron diversas revelaciones, pero comenzaron con los guiones de la quinta temporada. Según las palabras de uno de ellos, se tomarán unas pequeñas vacaciones en julio. "Luego regresaremos. Sé que la sala del escritor va a comenzar en esa primera semana de agosto", mencionó Ross, siendo una buena noticia para el fandom que comenzarán a trabajar próximamente en la continuación.

En este sentido, dejaron en claro que ya conocen el final del programa y hacia dónde se están dirigiendo con los libretos que iniciarán en agosto. Nuevamente Ross, explicó: "Queremos darles a los personajes sus momentos y muchos de estos personajes han ido evolucionado en el transcurso de estas cuatro temporadas, por lo que serán cinco temporadas de ellos. Queremos asegurarnos de que todos aterricen de una maneta que todos nos sentimos bien".

Stranger Things Temporada 4 Volumen 1.

Por último, también revelaron que la temporada final será más corta que la cuarta, no en cantidad de capítulos si no en la duración de los mismos. "Pensamos que la temporada 4 iba a tener ocho episodios, y que iban a tener una duración regular. Entonces, si nos hubieras entrevistado antes de las cuatro, eso es lo que habría dicho. Creo que apuntamos a ocho nuevamente. No queremos que sean 13 horas. Estamos apuntando a más de 10 horas o algo así. Creo que va a ser más larga que la temporada 1 porque tenemos mucho que terminar, pero no creo que sea va a ser tan larga como la temporada 4", dijo Matt. Por su parte, Ross sentenció: "Ahora saben cuál es la amenaza y eso ayudará a acelerarla".