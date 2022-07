Estas son las películas que tenes que mirar antes de ‘Thor: love and thunder’

¡No desesperes! No es necesario ser un experto de la franquicia para poder disfrutar la historia que tiene de protagonista a Thor, Dios del Trueno. Por otro lado, si las viste todas, ¡felicitaciones! Estas al día, pero tampoco te vendría mal hacer un breve repaso. Thor: Love and Thunder estará rodando tan sólo en unas horas en las salas de cine del mundo para avanzar en la mitología de este Dios que en esta oportunidad se enfrentará a un temible villano, Gorr The God Butcher, un personaje que juró eliminar a todas las deidades con sus propias manos cumpliendo de esa manera su venganza. Otra sorpresa del film es el regreso de Jane Foster que probará ser digna de levantar el martillo Mjolnir para convertirse en Mighty Thor.

Todos estos elementos sumados a la presencia de los Guardians of the Galaxy, Valquiria, Korg y hasta el señor del Olimpo, el mismísimo Zeus, hacen de esta película una cita obligada si eres seguidor del Universo Cinematográfico de Marvel. Entonces, ¿qué películas debes ver antes del estreno de Thor: Love and Thunder? Aquí te compartimos nuestras recomendaciones.

Thor: love and thunder.

1. Thor

La primera cinta con el Dios del Trueno que es puesto a prueba por Odín para adquirir mayor humildad así como también valorar su lugar en el mundo. En este caso conoce a Jane Foster y se enamora de ella formando una inusual pareja entre la científica y el asgardiano más poderoso.

2. Thor: The Dark World

Jane se convierte en recipiente del Éter, una sustancia milenaria que poco a poco va acabando con su vida, al mismo tiempo que la ubica como el blanco predilecto de Malekith, el Elfo Oscuro que despierta con esta situación concretada. Sólo este villano puede extraer el Éter de Jane y Thor, con la ayuda de Loki, logra engañar al Elfo para salvar a su amada.

3. Thor: Ragnarok

El Dios del Trueno enfrenta a Hela que destruye fácilmente su martillo Mjolnir y lo envía a un viaje que jamás olvidará. Entonces conoce a Valquiria, una guerrera asgardiana que perdió el rumbo y hace las veces de cazarrecompensas. Junto a ella, Loki y Hulk se disponen a derrotar a la Diosa de la Muerte pero no sin antes que se cumpla la temida profecía del Ragnarok y Asgard sea destruido.

Thor y Loki.

4. Avengers: Infinity War

Thor conoce a los Guardians of the Galaxy y se dirige en una peligrosa misión para crear un arma lo suficientemente poderosa como para destruir a Thanos: Stormbreaker, el hacha más fuerte de todas. El Dios del Trueno llega a la Tierra y logra detener el avance del imparable Titán Loco, pero no lo suficientemente rápido como para que el villano haga un chasquido que cambiará el MCU para siempre.

5. Avengers: Endgame

Pasaron 5 años desde que eliminaron a Thanos y Thor vive en New Asgard. Engordó y está deprimido, pero la esperanza de recuperar las vidas perdidas por culpa del Titán Loco lo devuelven a la acción y nuevamente tendrá la oportunidad de enfrentar al villano que marcó su vida como nadie.

Una vez que hayas visto estas películas tendrás todas las respuestas que necesitas para poder disfrutar de Thor: Love and Thunder de la mejor manera posible, comprendiendo el contexto de cada uno de los personajes que son parte de esta historia que tendrá mucha acción, algo de romance y todo el humor al que nos tiene acostumbrados Marvel.