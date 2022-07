El rap viral de Millie Bobby Brown sobre Stranger Things, subtitulado

Acaba de terminar la cuarta temporada de Stranger Things con el estreno de los últimos dos capítulos que le dan cierre a una de las entregas más impactantes desde la creación de la serie. Sin lugar a dudas, estos episodios que llegaron a Netflix el pasado primero de julio ataron muchos cabos sueltos y mostraron todo el potencial actoral de Millie Bobby Brown.

La actriz que le da vida a Eleven en la historia creada por los hermanos Duffer demostró por qué es una de las estrellas favoritas de todas las productoras de la industria. La joven de 18 años se lució en el final de la temporada, con dos entregas dirigidas nada más y nada menos que por sus creadores.

En esta cuarta temporada de Stranger Things se pudo ver a Millie Bobby Brown en el rol de Eleven enfrentarse a problemas de adolescentes, como el amor y las dudas en la pareja, así también como el bullying en el colegio y el dolor de la pérdida de un padre. Pero sobretodo, el personaje volvió a descubrirse, a recuperar y conocer todo su potencial y entender su verdad y el origen del Upside Down.

Pero sin lugar a dudas, todo su paso por Stranger Things le ha abierto a la joven actriz un montón de puertas. La dejó demostrar todo su talento y le permitió ser parte de grandes producciones como Enola Holmes o Godzilla vs. Kong. Ahora, Disney quiere que sea la nueva figura de Star Wars, lo que sería un gran paso para su carrera.

Además, Netflix está en plena producción de su nueva gran apuesta, que también contará con la participación de Millie Bobby Brown. Se trata de The Electric State, una nueva película de ciencia ficción de los hermanos Russo.

Sin embargo, recientemente y como está en boca de todos, se viralizó un video que data de hacer algunos años atrás, en el que ese puede ver el talento de la joven actriz también para la música. Resulta que Millie estuvo de visita en el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show, para promocionar la segunda temporada de Stranger Things, y realizó un particular resumen de la primera.

Millie Bobby Brown en la actualidad.

La adolescente se puso a rapear en 2016 y relató todo lo que la audiencia tenía que recordar sobre la primera entrega de la serie de Netflix para poder ver la segunda. "Volvamos a Indiana, 1983. Solo son cuatro chicos en el sótano, jugando tranquilamente a Dragones y mazmorras. Están Lucas, Willy-Will, Dustin y Mike. Pero una noche, Will se pierde mientras monta en bici. Ahí es cuando me conocisteis, Eleven. No tenía pelo, estaba casi muerta gracias al doctor Brenner, que me molestaba 24/7”, comienza diciendo la letra.

Aunque el video ya tiene más de seis años, se volvió rápidamente tendencia en redes sociales en los últimos días de mayo y previo al estreno de la primera parte de la cuarta temporada. Millie Bobby Brown aparece mucho más joven, pero con un look que ya demostraba que era una de las grandes promesas no solo de la actuación sino también de la moda.