Millie Bobby Brown contó toda la verdad sobre el Upside Down de Stranger Things

El pasado 27 de mayo se estrenó la primera parte de la tan ansiada cuarta temporada de Stranger Things. La producción de Netflix tuvo en vilo al mundo entero ya que desde mediados de 2019 había dejado la interrogante abierta sobre qué pasó realmente con Jim Hopper. Sin embargo, este regreso no solo volvió con la respuesta sino con un nuevo enemigo súper oscuro y misterioso para Eleven, el personaje de Millie Bobby Brown.

La protagonista de la historia creada por los hermanos Duffer se enfrenta a problemas adolescentes, ya que es víctima de bullying en la escuela a la que asiste en California, como a problemas de Upside Down, en donde se reencuentra con el nuevo antagonista, Vecna, a quien sorpresivamente ya conoce de su pasado.

Millie Bobby Brown en Stranger Things.

Esta cuarta temporada llegó a la mencionada plataforma dividida en dos partes. La segunda recién se estrena el próximo primero de julio, pero el final del séptimo capítulo dejó en shock a muchos de sus fanáticos que están contando los días para terminar de entender lo que está pasando en Hawkins. Es por eso que Millie Bobby Brown trajo algunas respuestas.

Antes del estreno de los últimos dos episodios, la intérprete de Eleven se enfrentó a su origen. En el último capítulo, llamado La masacre en el laboratorio de Hawkins, se conoce un poco más del pasado de la adolescente. Como parte del Proyecto Nina, la joven intenta recuperar sus recuerdos del pasado para ver si de ese modo recupera sus poderes perdidos.

Ahí, descubre que Henry, el personaje de Jamie Campbell Bower, cuenta que no es sólo un trabajador del laboratorio, sino que es 001, el primer joven con habilidades a cargo del doctor Brenner. Ella también se da cuenta que fue la culpable de enviarlo al Upside Down y de que se convierta en el temible Vecna.

Millie Bobby Brown habló al respecto y reveló que los creadores de la historia le revelaron que ella es la culpable de que exista el tan odiado Upside Down, que con sus poderes lo abrió. Pero la interrogante es si efectivamente lo creó o simplemente lo abrió.

Vecna.

“Ese es un debate demasiado grande para que lo responda. Estoy muy preocupada. Creo que… no, no, no. Creo que ese universo alternativo siempre ha estado ahí. Que siempre va a estar debajo de Hawkins. Sólo creo que ella tiene acceso a él. No creo que ella haya creado el Upside Down. Creo que siempre ha estado ahí y ella sólo abrió una puerta, algo que nadie había podido hacer nunca antes”, respondió Millie a Variety.