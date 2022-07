¿Regé-Jean Page vuelve a Bridgerton?: su contundente respuesta

La carrera de Regé-Jean Page no es tan extensa como la de otros actores del momento, sin embargo ganó gran popularidad al ponerse en la piel de Simon Basset, duque de Hastings, en la serie más vista en la historia de Netflix, Bridgerton.

Pero el actor de 34 años comenzó su carrera mucho antes, en 2013 más precisamente, tras graduarse Drama Centre London. Sus primeros pasos los hizo sobre el escenario, participando en obras como The History Boys y El mercader de Venecia, hasta que en 2015 protagonizó la última temporada de la serie británica Waterloo Road.

Regé-Jean Page.

Luego, Regé-Jean Page se trasladó a la televisión estadounidense en la que participó en diversas producciones, pero ninguna le dio la fama mundial que le brindó Bridgerton. Aún así, desde su participación en la primera temporada, el actor desapareció un poco del mapa porque, según asegura la prensa, no quiere saber nada con el duque.

Tras rumorearse que había una posibilidad de que vuelva a la producción en la tercera temporada, sus dichos demostraron que quedó un tanto “enojado” o “resentido” con el éxito de Netflix y que no hay posibilidades que regrese.

En diálogo con Variety, Regé-Jean Page aseguró que no vio la segunda temporada, que fue un verdadero éxito pero que se notó su ausencia, y que no tiene ningún problema en que otro actor se ponga en la piel de su personaje: “No me he puesto al día con la serie, la verdad es que no me he puesto al día”.

También aseguró que su vínculo con la productora quedó muy bien: “Shonda Rhimes y yo tuvimos una maravillosa conversación al finalizar la temporada 1 y estábamos los dos muy contentos de cómo habíamos llevado todo a puerto en esa ocasión. Todavía estoy orgulloso de cómo lo hicimos”.

El actor está a punto de estrenar su nueva película.

Pero su carrera no terminó ahí. Aunque parece estar ausente del mundo de las producciones, Regé-Jean Page está a punto de estrenar su último trabajo, El hombre gris, la película producida por Netflix y dirigida por los hermanos Russo, en la que comparte elenco con grandes estrellas como Ana de Armas, Chris Evans y Ryan Gosling.