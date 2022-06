¡Inesperado! Una actriz de Bridgerton fue hospitalizada en un centro de salud mental

A esta altura y después de dos temporadas, está de más decir que la serie Bridgerton fue un éxito rotundo en la plataforma Netflix y que se prepara para seguir cautivando a todos sus fanáticos. La producción, creada por Shonda Rhimes y basada en los libros de Julia Quinn, se lanzó por primera vez en 2020 siendo un completo furor a nivel mundial. Tal es así que, de manera inmediata, Netflix no dudó en renovarla.

Esto se debe a que los fans querían saber cuál era el destino de cada uno de los hermanos Bridgerton. Pero más allá de lo que sucede en la serie y el furor que genera, lo cierto es que esto les cambió la vida completamente a los actores. Muchos de ellos se catapultaron a la fama internacional gracias a su papel en esta tira y no sólo vieron su carrera lanzarse hacia la cima, sino que también el nivel de exposición los comenzó a perseguir.

Entre ellas se encuentra Ruby Barker, quien en las dos temporadas de Bridgerton le dio vida a Marina Thompson. La actriz se lanzó a la fama internacional tras la primera edición y cosechó miles de fans alrededor del mundo quienes se acaban de sorprender con su última confesión. Esto se debe a que mediante su cuenta de Instagram compartió un vídeo en el que le cuenta a sus seguidores que, en este momento, se encuentra en un centro de salud mental.

“La semana de la salud mental es todas las semanas para mí. Apaga mi pecho. Siento que no he sido completamente honesta, así que esto es para mis seguidores. Es tiempo de ser transparente. Estoy luchando desde Bridgerton, así que esta es la verdad. Gracias por el apoyo, su amor me sostiene fuerte”, escribió en la publicación para acompañar el audiovisual donde se la escucha hablar sobre la lucha a la que se está enfrentando.

A pesar de que no profundizó acerca de su diagnóstico actual, Ruby Barker aseguró que está recibiendo un tratamiento después de haberse sentido “realmente mal por mucho tiempo”. Asimismo, Barker manifestó: “solo quiero ser honesta con todos. Estuve luchando. Por eso, estoy en el hospital en este momento. Voy a descargarme pronto y ojalá pueda seguir con mi vida”.

Luego, agregó: “voy a tomarme un pequeño descanso para mí. Y quiero animar a otros, si están luchando, por favor háganse un favor a ustedes mismos. Tómense un descanso, dejen de ser tan duros con ustedes mismos”. Por otro lado, la artista confesó que, antes de pedir ayuda estaba “llena de rabia, enojada y frustrada”, pero ahora que logró buscar la ayuda necesaria, dejó en claro que “todo este trauma intergeneracional” está saliendo de ella.

Para cerrar, Ruby expresó que tiene un diagnóstico, pero que hablará de él en otro momento. Además, aseguró: “no puedo seguir de la forma en la que estaba. Necesito cambiar, así que eso es lo que estoy tratando de hacer”. Por último, Barker le mandó un agradecimiento especial a Shonda Rhimes, la creadora de Bridgerton, por “salvarla” y afirmó la ansiedad que tiene por volver al trabajo.