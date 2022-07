El oscuro lugar en el que se encontró Winona Ryder tras la separación con Johnny Depp

Winona Ryder y Johnny Depp se conocieron en 1989, durante la premiere de la cinta ¡Grandes bolas de fuego!, en la que ella actuaba. Allí se enamoraron a primera vista y, según el mismo actor, “fue un instante de película”. Al respecto, ella agregó: “No fue un momento muy largo, pero estaba suspendido”.

Gracias a un amigo en común, se reencontraron semanas después. Ella tenía tan solo 18 años y nula experiencia en el amor, él venía de un divorcio y algunas relaciones fallidas con 27 años. Sin embargo, la timidez de la estrella de Piratas del Caribe la conquistó, no era para nada el estereotipo de galán de Hollywood.

Winona y Johnny.

Desde entonces todo comenzó a marchar de la mejor manera. La familia de Winona Ryder aceptaba completamente a Johnny Depp. Tal es así que a los cinco meses ya estaban comprometidos y mudándose juntos. Primero lo hicieron en New York y luego en Los Ángeles. En ese entonces fueron convocados para protagonizar El joven manos de tijera, la película de Tim Burton que se convirtió en un verdadero éxito.

La pareja era la más amada por el público, causaba sensación en los fanáticos y en la prensa, que se mataba por conseguir una foto de los dos juntos. Lo que sucedía es que ambos trasmitían a través de la pantalla el amor y respeto mutuo que se tenían, algo que no pasaba desapercibido.

“No ha habido nada durante mis 27 años que se compare al sentimiento que tengo con Winona. Es como este extraño átomo atado, o algo así. Puedes pensar que algo es real, pero es diferente cuando lo sientes”, expresó en aquel momento Johnny Depp sobre su novia en diálogo con Rolling Stone.

A lo largo de esos años, el actor se tatuó la frase Winona forever en su brazo, la que luego reemplazaría cuando ya estaba en pareja con Amber Heard. La pareja se terminó separando en 1993, siendo la diferencia de edad la principal causa de sus diferencias.

Johnny y Winona acaparaban toda la atención a donde iban.

Hasta hace pocos días, Winona Ryder nunca había vuelto a hablar de su relación con Johnny Depp. En diálogo con Harper’s Bazaar, la actriz de Stranger Things aseguró que su ruptura la llevó a una vida mucho más oscura de lo que la gente puede imaginar: “Esa fue mi versión real de Inocencia interrumpida”.

“Recuerdo que en 1994 interpreté a un personaje que acababa siendo torturado en una prisión chilena (La casa de los espíritus)… Miraba esos moretones y cortes falsos en mi cara durante el rodaje y me esforzaba por verme como esta niña. ¿Podrías tratar a esta niña como te tratás a vos misma? Recuerdo que me preguntaba y me miraba a mí misma al tiempo que decía: ‘Esto es lo que me estoy haciendo por dentro’. Porque simplemente no me estaba cuidando”, recordó Winona.