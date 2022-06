Las mujeres que nunca abandonaron a Johnny Depp

El mediático juicio por difamación en el que se enfrentó Johnny Depp contra Amber Heard generó un revuelo mundial. El actor no solo se quedó con el triunfo en el que la actriz le tiene que pagar poco más de 10 millones de dólares, sino que pudo conseguir su verdadero objetivo, limpiar su imagen y decirle adiós a la cancelación de su nombre.

Durante el poco más de mes y medio en el que se llevó a cabo la disputa legal, la estrella de Piratas del Caribe fue recibiendo el apoyo de miles de fanáticos del mundo entero que utilizaron sus redes sociales para limpiar a la par de lo que pasaba en el juzgado la imagen del actor.

Johnny Depp y Vanessa Paradis.

Pese a que Amber Heard lo había acusado de ejercer violencia doméstica contra ella y de haberla abusado, hubo tres mujeres del pasado sentimental de Johnny Depp que nunca dudaron de él y que reconocieron públicamente en más de una oportunidad la gran persona que era y lo que había significado en su vida el actor.

Una de ellas es sin lugar a dudas Vanessa Paradis, su primera esposa y madre de sus dos hijos, Lily-Rose y John Christopher. Johnny y la actriz se conocieron en París en 1998 mientras filmaba la película La novena puerta, y él se enamoró de ella perdidamente en cuanto la vio. Su relación duró 14 años y siempre se destacó por un bajo perfil y mucho respeto mutuo.

Durante el enfrentamiento con Amber Heard, la también cantante escribió una carta de puño y letra en la que relató cómo era Johnny Depp en la intimidad. “Creo con todo mi corazón que estas recientes acusaciones que se están haciendo son indignantes. En todos los años que he conocido a Johnny, nunca ha sido físicamente abusivo conmigo y esto no se parece en nada al hombre que viví durante 14 maravillosos años”, relató.

Además, Vanessa lo describió como una persona “sensible, cariñosa y querida”. Si bien la carta la escribió en 2016, lo hizo frente a la primer demanda que hizo la actriz de Aquaman contra el padre de sus hijos, en donde lo trató de violento.

Johnny Depp y Kate Moss.

Otra de las mujeres que tuvo un papel fundamental en el juicio fue Kate Moss, con quien Johnny Depp vivió un apasionado romance en la década del 90. El actor y la súper modelo se conocieron en 1994 y comenzaron una historia que terminó cuatro años más tarde.

Fue la propia Amber Heard quien involucró a Moss en la disputa legal, al asegurar que ella sabía que el actor había empujado a su expareja por las escaleras. A raíz de eso, Kate declaró por medio de una videollamada en la que aseguró: “Nunca me empujó, me pateó ni me tiró por ninguna escalera”. Además, la rubia relató qué fue lo que de verdad pasó en aquellas escaleras que Heard había mencionado.

En una entrevista en 2017, Kate Moss le había dicho a Vanity Fair sobre Johnny Depp: “Nadie había sido capaz de cuidarme y, mientras estuvo conmigo, Johnny lo hizo. Encontré que podía creer en él y en lo que me decía. Podía preguntarle ‘¿Qué hago?, y él me aconsejaba”. Johnny Depp y Winona Ryder.

Quien también apoyó al actor de Joven manos de tijera fue su compañera de elenco, Winona Ryder. Las dos estrellas de la producción de Tim Burton se conocieron en una premiere en 1989 y se enamoraron a primera vista. Estuvieron juntos hasta 1993 y creían mutuamente que el otro era el verdadero amor de su vida. Tal es así que Johnny se tatuó la famosa frase “Winona Forever”, que Amber Heard luego le hizo tapar.

Winona fue otra de las mujeres que decidió salir a apoyar a Depp y hablar de él en base a su experiencia. “Conozco muy bien a Johnny desde hace años. Estuvimos juntos como pareja por cuatro años, y lo consideré mi mejor amigo y tan cercano como si fuera mi familia. Para mí nuestra relación es una de las más importantes que tuve en mi vida”, expresó la actriz bajo juramento.

“La idea de que es una persona increíblemente violenta es lo más alejado del Johnny que yo conocí y amé. Y no puedo hacerme a la idea de que estas acusaciones sean reales. El nunca jamás fue violento conmigo. Nunca fue violento o abusivo con nadie frente a mí. Honestamente, yo sólo lo conozco como un hombre realmente bueno, un tipo increíblemente amoroso, cuidadoso y que me hacía sentir completamente segura”, terminó de declarar Ryder.