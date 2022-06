La canción de Antonio Aguilar ideal para dedicar al amor de tu vida

La canción elegida de Antonio Aguilar, como la ideal para dedicarle al amor de tu vida, se llama Flor. Fue, sin duda alguna, la canción más romántica que interpretó con mayor sentimiento porque se la dedicó especialmente a su querida esposa y compañera de vida, Flor Silvestre.

Si algo había seguro en la vida del Charro de México, es que había encontrado el amor de su vida en su querida Flor. No solo fue su esposa y compañera, sino también la madre de sus hijos.

Antonio Aguilar, un alma enamorada

Dentro de todo su repertorio y la gran trayectoria que tuvo, pueden seleccionarse varias canciones para dedicarle al amor de tu vida. Para él, esa persona ideal era Flor y así es como se llamó la canción.

Asimismo, vale decir que el mexicano era el rey de las canciones de amor por naturaleza y por eso hay otras canciones de él que son imposible no nombrarlas para quienes están enamorados.

Antonio Aguilar pasó a ser una de las más icónicas figuras de la música mexicana y es que sus canciones llegaron a cientos de países por todo el mundo, pero, sobre todo, su romanticismo se transmitió a miles de almas.

Las canciones más románticas

El mejor compilado de sus mejores canciones románticas para dedicar al amor de tu vida, a modo de recomendación, han sido escritos por el propio Don Antonio.

Morir de amor, Perdón, Contigo, Desvelo de amor, Un siglo de ausencia y Flor, la elegida para cualquier alma enamorada. Aunque su letra es un tanto dolorosa porque, como manifiesta el fragmento:

“Tan separado de ti. Pensar que no he de verte otra vez. Fingir que soy feliz sin tu amor. Llorar con mi dolor”, habla de una separación con la persona querida y cuenta la historia de un hombre que no podía volver a ver a su enamorada. Sin dudas, es una historia muy sentida desde el corazón. Flor Silvestre y Antonio Aguilar en el día de su boda.

La canción que más le cantaba Antonio Aguilar a Flor Silvestre

Habiendo vivido una verdadera historia de amor en la que compartieron momentos inolvidables, Antonio Aguilar siempre le cantaba a su querida Flor Silvestre. Sin embargo, en más de una ocasión el Charro reveló que antes de que le llegara el gran amor a su vida, él era un aventurero nato, un conquistador en esencia y conocerla, hizo que cambiara.

Debido a ese antecedente, la canción que más le cantaba Don Antonio a su amada esposa era El Aventurero donde cuenta la historia de un hombre enamoradizo y conquistador de mujeres, al que le gustaban todas. Ambos se divertían mucho e ironizaban con esos “tiempos de buen mozo” como le decía Flor.

¿Qué canción le dedicarías al amor de tu vida?