Las 5 canciones románticas de Antonio Aguilar mejor valoradas por el público

Antonio Aguilar fue uno de los intérpretes mexicanos que cambiaron por completo la escena de la música de México. Traspasó fronteras llevando algunas de sus canciones más románticas a todo el mundo.

Entre tantos temas es difícil elegir cuáles son sus mejores interpretaciones, es por eso que elegimos las cinco canciones románticas mejor valoradas por el público. Son esos temas que no te pueden faltar en tu lista de reproducción para escuchar en todo momento.

5 canciones románticas de Antonio Aguilar

1. Perdón

“Si tu sabes que te quiero con todo el corazón. Que tu eres el anhelo, tu eres mi esperanza de mi única ilusión”, dice en un aparte la letra de Perdón, un tema, que como su nombre lo indica, es de una persona pidiéndole a su amada que lo perdone por sus errores. Una hermosa declaración de amor en la voz del mismísimo Antonio Aguilar.

2. Contigo

“Te puedo yo jurar ante el altar mi amor sincero. A todo el mundo puedes tu contar que sí te quiero", échele nomás. Imposible no leer esa estrofa cantando y agregar un pequeño grito al final. “Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura y no me cansaré de bendecir tanta dulzura", termina diciendo Antonio Aguilar en esta romántica canción.

3. Desvelo de amor

Si estás buscando una canción para dedicarle a tu enamorado o enamorada sin dudas esta es una muy buena opción. Es un poco intensa por lo que deja en evidencia todos los sentimientos, sobre todo cuando dice: "Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego. Ya no puedo vivir si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder".

4. Flor

Esta sin duda alguna es la canción más romántica y la cual interpretó con mayor sentimiento. Se la dedico especialmente a Flor Silvestre, su esposa y compañera, el amor de su vida: “Flor se llamaba, flor era ella. Flor de los bosques en una palma. Flor de los cielos en una estrella. Flor de mi vida, flor de mi alma. Murió de pronto mi flor querida, erré el sendero, perdí la calma y para siempre quedó mi vida sin una estrella, sin una palma”.

5. Un siglo de ausencia

Esta es una hermosa canción romántica, aunque no cuenta una historia de cuento de hadas. Sino que es la declaración de amor de un hombre que por alguna razón no podrá volver a ver a su enamorada. Y dice así: “Tan separado de ti. Pensar que no he de verte otra vez. Fingir que soy feliz sin tu amor. Llorar con mi dolor”.