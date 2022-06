Un paso más: Polo Morín deja atrás las telenovelas para compartir créditos con Uma Thurman

De esto se trata la carrera profesional, de ir escalando peldaños, de ir tachando sueños en la lista pero, sobre todo, de superarse a sí mismo día a día. El actor mexicano Polo Morín por fin siente que está acariciando la cima de lo que alguna vez deseo con todo su corazón. Es que participar en las tres temporadas de ¿Quién mató a Sara?, de la plataforma Netflix, le abrió las puertas a Morín hacia un mundo alejado de las telenovelas y los foros de Televisa, que el actor de 31 años quiere explorar y, naturalmente, conquistar, luego de que gracias a la exposición que ganó con el personaje de Chema en el thriller de José Ignacio Valenzuela Chascas, fue que logró sumarse a la comedia romántica de corte gay Red, white & royal blue, en la que el mexicano compartirá créditos con la musa de Quentin Tarantino, la mismísima Uma Thurman.

Por ello, decirle adiós a una empresa y a un formato que para muchos actores nacionales representa una forma de vida y de llegar al público durante décadas, fue necesario para que Polo pudiera romper con el molde y comenzar, por fin, a alejarse de los personajes arquetípicos que le ofrecían en los melodramas que se producen en San Ángel.

Polo Morín en ¿Quién mató a Sara?

“Mi tema con Televisa, y por eso me salí de ahí, es que era lo mismo una y otra y otra vez, y es para lo único que me querían y no me querían dar chance de ser el malo. Yo quería hacer audición para el antagónico y me decían que no, ‘porque tú eres el bueno, porque tú vas encaminado a ser el protagonista y entonces tienes que ser el bueno’”, contó en entrevista con Quien.

“Yo soy actor y quiero hacer cosas diferentes. Respeto la carrera de mis compañeros que tienen ahí 50 años y se las aplaudo, es muy respetable, porque ellos quieren estar ahí; pero yo no. Yo decía ‘si me quedo aquí 30 años haciendo el mismo personaje, una y otra y otra vez, voy a estar súper deprimido' y por eso me salí”, expresó el actor que participó en melodramas como Mi corazón es tuyo y La reina soy yo, y que ahora dará vida a un periodista latino en la película Red, white & royal blue, que narra el romance imposible entre el hijo de la primera presidenta mujer de Estados Unidos (interpretada por Uma Thurman) y un príncipe de la Familia Real británica.

Para Polo Morín, quien es un actor abiertamente gay, es un sueño cumplido el formar parte de una comedia romántica de corte LGBT+ porque asegura que es una historia “con representación” que se aleja de lo que la gran mayoría de contenidos había mostrado hasta ahora sobre el “mundo gay”, pero que con producciones recientes ha comenzado a cambiar.

Polo Morín.

“Si viste Heartstopper, yo creo que esta historia es un Heartstopper mezclado con Young Royals, y me encanta. Porque justo han logrado esto que ya no es lo que habíamos tenido, historias que se iban más a los excesos y al sexo, que también existe y no es que tenga algo de malo, pero representación de lo otro no había. No había una comedia romántica o la típica historia que antes hacía Lindsay Lohan o Hilary Duff, pero siempre eran el hombre y la mujer, nunca vimos una comedia romántica que fuera rosita, bonita, que tiene su escena de sexo pero que no fuera ése el fondo de la historia”, explicó el actor.

Polo Morín conocía la historia de Red, white & royal blue desde antes de ser parte del proyecto porque leyó el libro original de la autora Casey McQuiston y asegura que después, cuando leyó el guion de la película, tuvo sus “momentos Heartstopper”, en los que se emocionaba con las situaciones de los personajes y el desarrollo de un romance entre dos chicos.

“A mí me pasó que gritaba, algo que no me había pasado hace mucho tiempo, porque te identificas y sientes bonito y dices ‘bueno, a lo mejor yo también tengo derecho y puedo sentir eso’. Eso es lo que buscan este tipo de proyectos, la representación tiene un peso muy importante y me siento muy orgulloso de formar parte de un proyecto así de grande, porque creo que es algo que le debo desde hace muchos años a mi Polito interior, que le hizo falta eso, que yo sí crecí sin eso”, reveló.

En este sentido, Polo está convencido de que Red, white & royal blue contribuirá a seguir avanzando en la visibilidad y la posibilidad de que jóvenes de la comunidad LGBT+ tengan historias de amor que los hagan emocionarse como ocurre con cualquier otro adolescente.

“Ver que también te puedes enamorar y puedes tener la misma experiencia que tiene una persona heterosexual durante su adolescencia. Que puedes agarrarle la mano a alguien y sentir bonito. Que puedes estar en la noche mensajeándote con alguien y estar emocionado y sentir algo en la panza, que no solamente tiene que ser sexo. Eso está representado en el libro y en la película y creo que va a generar un cambio y me fascina ser parte de eso”, enfatizó.

En breve, Polo Morín tendrá el estreno de una nueva serie en Netflix, Donde hubo fuego, en la que ya no es el niño rico, sino que interpreta a un bombero mujeriego, adicto al sexo y otros excesos. En esta historia original del autor de ¿Quién mató a Sara?, José Ignacio Valenzuela Chascas, también actúan Itatí Cantoral y Eduardo Capetillo y llegará a la plataforma el 17 agosto.

Por ahora, el actor se encuentra en Inglaterra, donde se lleva a cabo el rodaje de Red, white & royal blue, protagonizada además por Taylor Zakhar Perez en el papel de Alex Claremont-Diaz y Nicholas Galitzine como el Príncipe Henry, con quienes Polo ha compartido imágenes en su cuenta de Instagram.

La emoción de Polo Morín por participar en Red, white & royal blue es palpable y, para él, es importante en muchos niveles. “No nada más el cambio que pueda hacer en mi carrera, sino la huella que puede dejar en el mundo, a futuro, tanto por el tema de diversidad y del mundo LGBTQ+, como el tema de ser latino. Es un combo de todo por lo que yo estoy luchando día con día y es una oportunidad enorme que no sé ni cómo agradecer por estar ahí”, concluyó.