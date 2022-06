El nuevo bolso de Gucci Vault en homenaje a Lady Di

Nuestra generación corre con la ventaja de saber que todo lo que en algún momento marcó la agenda de la moda, no desaparecerá. Así que no se apuren en deshacerse de prendas obsoletas, mucho menos de los accesorios que acompañan nuestros looks, porque más pronto que tarde serán reciclados para volver a ser la tendencia del momento y así, ya estar preparados para deslumbrar con nuestros outfits.

En estos días, la firma Gucci se renovó. Una de sus últimas novedades es, en realidad, un viejo conocido. Y es que el nuevo bolso de su sección Gucci Vault, en la que la casa italiana lanza piezas vintage y ediciones limitadas en colaboración con firmas emergentes, apuesta por recuperar el icónico diseño de este bolso que Lady Di lució hace casi 40 años para acudir a un torneo de polo.

El bolso en cuestión es obra de la marca Souleiado y presenta un diseño cómodo y romántico marcado por el emblemático acolchado que tan bien trabaja Souleiado y un estampado floral perfecto para levantar cualquier look básico. De hecho, la propia Lady Di lo combinó en su día con una blusa blanca y unos pantalones azules de tiro alto, aportando con él interés a todo el conjunto.

Lady Di y el bolso Souleiado.

Es difícil adivinar las diferencias entre el diseño original y este homenaje, pero lo cierto es que el bolso continúa siendo tan apetecible como entonces. Confeccionado en algodón y con un estampado de lo más original, resulta perfecto tanto para incluir en la maleta –ya que apenas ocupa–, como para asistir a toda clase de eventos.

El bolso renovado Gucci Vault.

De hecho, aunque el modelo mediano es el más similar al original, la firma propone también, con el mismo estampado, una versión mini y otra maxi que sigue las mismas directrices del modelo intermedio. Así, mientras uno resulta ideal para la noche, el otro se postula como la perfecta bolsa de viaje. Tres versiones de un mismo clásico que hoy no solo se renueva, sino que se reafirma como icono atemporal, dejando claro que no solo los básicos o los modelos icónicos resisten al paso del tiempo. Una prenda increíble y súper canchera para seguirle los pasos a la princesa de Gales.