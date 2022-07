La “Chilindrina” asegura que será parte de la bioserie de Roberto Gómez Bolaños

"El Chavo del 8" es una de las series más vistas y queridas de la televisión mexicana. La brillante creación del cómico Roberto Gómez Bolaños has hecho reír y llorar a varias generaciones. Es que cada uno de sus entrañables personajes ha marcado el corazón de millones de fanáticos. Y uno de ellos es sin lugar a dudas, “La Chilindrina”, interpretada por María Antonieta de las Nieves.

Luego de dos años, el proyecto que llevará a la pantalla la vida del creador del “Chavo del 8” parece que se hará realidad. Quien está al frente de esta producción es Roberto Gómez Fernández, hijo de “Chespirito”, que al parecer está por cerrar todo para que la bioserie pueda llevarse adelante a pesar de algunos problemas que han surgido entre el equipo de producción y una de las esposas de Gómez Bolaños, Florinda Meza, conocida por interpretar a “Doña Florinda” en la “Vecindad del Chavo”.

"La Chilindrina" es uno de los personajes más queridos de "El Chavo del 8".

Por su lado, en una entrevista reciente “La Chilindrina” aseguró lo siguiente: "no me dan permiso de decir que sí, pero si digo que no pues va a ser una mentira muy grande. No va a ser sorpresa porque ya lo estoy diciendo, pero estoy muy contenta porque el hijo de Roberto se haya comunicado conmigo, que hayamos tenido un entendimientos, que hayamos visto que los rencores no sirven para nada y yo de aquí a que termine la historia de ‘Chespirito’ quiero seguir estar al aire con él".

Por otra parte, de las Nieves no quiso entrar en polémicas cuando fue cuestionada sobre una posible demanda que realice Florinda Meza a la producción que ella no participará. "No sé de lo que me estás hablando ni quiero pensar, porque para mí todo es nuevo", dijo María Antonieta

Inseparables. "El Chavo del 8" y "La Chilindrina" en la vecindad.

Cabe recordar que este proyecto no cuenta con la aprobación ni el visto bueno de Florinda Meza, última esposa de Roberto Gómez Bolaños. "De eso no estoy ni enterada, me entero cada vez que me preguntan. Yo voy a hacer mi propia biografía, y en ella tendría que estar Roberto, afirmó la viuda de “Chespirito”. Asimismo, Meza remarcó que ella es la encargada de velar por el legado del artista y que dicho proyecto tendría que tener su aprobaciópn para llevarse a cabo. "Hay una figura en el testamento que me hace digamos curadora, debo ser informada, cosa que no sucede, pero para calificar los productos", afirmó Meza. "No siempre se ha respetado y no siempre se les ha dado la calidad que Roberto hubiera exigido", lamentó “Doña Florinda”.