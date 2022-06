Belinda aclara cuál es su estado de salud tras casi desmayarse sobre el escenario

El fin de semana pasado, la cantante Belinda volvió a los escenarios y se reencontró con sus fans en el Machaca Fest realizado en Monterrey, Nuevo León, México. En medio del entusiasmo que significaba actuar nuevamente delante de su público, la también actriz, sufrió una descompensación y casi se desmaya en plena presentación. Afortunadamente, luego de tomarse unos minutos sentada en el escenario, y mientras los asistentes coreaban una de sus canciones, Belinda pudo continuar con el show.

Afortunadamente Belinda pudo seguir con su show luego de tomarse unos minutos de descanso.

Acostumbrados a la energía de Belinda, su concierto arrancó a pura fuerza, haciendo un repaso de varios de sus éxitos, hasta que se pudo notar que la artista comenzaba a bajar la intensidad evidenciando que algo no estaba bien. Fue en ese momento cuando la protagonista de “Bienvenidos a Edén” confesó a los asistentes que no se sentía bien, que estaba mareada, pero que se negaba a bajar del escenario.

De esta manera, Belinda se dirigió a sus fanáticos y les pidió que cantaran el siguiente tema, “Ángel”, mientras ella se sentaba en el escenario para recuperar fuerzas. Para alegría de todos, luego de ingerir una bebida que parecía algún tipo de suero, la artista continuó con el espectáculo.

Belinda volverá a España para seguir las grabaciones de la serie "Bienvenidos a Edén".

Esto es el estado de salud de Belinda tras casi desmayarse en Machaca Fest 2022

En una reciente entrevista con el programa “Hoy” de Televisa, Belinda se refirió a los motivos que la llevaron a sentirse mal durante su show, y aclaró cómo está su estado de salud. “Es que en Monterrey hace mucho calor, y cuando no estás acostumbrado a tanto calor, vienes de un clima distinto, más aparte la adrenalina, más el estrés, la responsabilidad, los nervios, el vuelo, todo pasó”, explicó la cantante.

“Yo tenía ansiedad porque es una responsabilidad, de no subirte al escenario en un tiempo porque estuve haciendo otra cosa completamente distinta, que en actuación no tiene mucho que ver con estar en un escenario, con tanta gente y cantar, se me bajó la presión, tenía nervios, no había comido bien precisamente porque estaba con esa preocupación y angustia de que todo salga bien”, agregó Belinda.

Finalmente, la cantante y actriz envió un mensaje de tranquilidad a todos sus fanáticos asegurando que se encuentra en perfecto estado de salud, y que está volviendo a España a continuar con las grabaciones de la serie en la que está siendo una de las protagonistas.