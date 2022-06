Belinda: “Hasta que no me desmaye, no me voy a ir”

El pasado sábado 25 de junio, la cantante Belinda se presentó en el Machaca Fest que se llevó a cabo en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, México. Después de dos años el público local pudo disfrutar nuevamente de este evento, que había sido suspendido debido a la pandemia del Covid-19, y de esta manera, varios artistas también pudieron volver a reunirse con sus fanáticos. Por su lado, la protagonista de la serie de Netflix “Bienvenidos a Edén”, regresó a México luego de varios meses, tras haberse mudado a España por cuestiones laborales.

Belinda salió al escenario al ritmo “Sácame a bailar”, canción de la telenovela infantil “Cómplices al rescate”. Asimismo, la también actriz, enloqueció a sus fans con varios de sus éxitos, e incluso tuvo como invitado al integrante del grupo “Moderatto”, Jhay de la Cueva, con quien interpretó “Muriendo Lento”.

Belinda hizo delirar a sus fans en el Machaca Fest.

Sin embargo, la preocupación se adueñó de sus fanáticos en el momento en que Belinda tuvo que parar su show por unos minutos, debido a una descompensación que sintió mientras cantaba, lo que la obligó a sentarse en el piso antes que caer desmayada. A pesar de sentirse mareada, la cantante decidió no bajarse del escenario y continuar como podía el show que venía desarrollando. "Me estoy sintiendo un poco mareada, y no me quiero bajar del escenario, así que hasta no desmayarme no me voy a ir. Así que si me hacen un favor, y cantan esta canción por mí y me siento aquí con ustedes, hasta que me sienta un poquito mejor", exclamó la cantante.

La cantante casi se desmaya por eso tuvo que sentarse en el piso del escenario para recuperar fuerzas.

Belinda aclaró que a pesar de que no se sentía bien, iba a continuar con el concierto por el amor a sus fans, a quienes agradeció por el cariño y prometió no fallarles. La artista, quien actualmente vive en España, se dirigió a sus seguidores expresando que el mareo era producto del vuelo de 15 horas que había realizado para llegar a su presentación en el festival. "Quiero que sepan que vengo directo de un vuelo de 15 horas para estar aquí con ustedes porque los amo con todo mi corazón", aseguró mientras tomaba lo que parecía una bebida de electrolitos.

Incluso, la cantante se animó a mostrar cómo le temblaba la mano, mientras ella se sentó al borde del escenario escuchando corear al público el tema “Ángel”. Según algunos comentarios de los usuarios, la descompensación que sufrió Belinda pudo ser el resultado de las altas temperaturas que se habían registrado en Monterrey.