Nuevo documental de “Menudo” expone abusos sexuales, explotación y adicciones

Menudo es una da las agrupaciones juveniles más importantes del mundo, que supo brillar en la década de los 80’ cuando su éxito era arrollador y su popularidad crecía sin límites. Pero ahora, con el estreno de su documental llamado "Menudo: Forever Young" de HBO Max, han salido a la luz lo difícil que fue transitar ese camino para los niños y jóvenes que integraban el grupo. En esta nueva producción los protagonistas cuentan los abusos sexuales, adicciones y explotación a los que fueron sometidos por Eduardo Díaz, quien era el manager y productor de la banda de chicos.

Ángelo García cuenta su experiencia

Ángelo García, se unió a la agrupación cuando tenía 11 años de edad, y su testimonio es uno de los más terribles, ya que confesó que fue violado en varias ocasiones entre 1988 y 1990.

Una de las veces fue en la habitación de un hotel, donde un hombre de quien no se dijo el nombre le ofreció alcohol. “Todo lo que recuerdo es que me desmayé. Cuando desperté, estaba desnudo y sangrando, así que supe que me habían penetrado. Tenía, como, estas marcas de quemaduras en la cara de la alfombra. Estaba muy confundido y no entendía”, indicó García. También aseguró que no fue esa la única vez que abusaron de él. “Fui violado una serie de veces, y esa era la forma en que los depredadores se aprovechaban de mí”, contó Ángelo.

Pero Ángelo García no fue la única víctima de los abusos sexuales, la intimidación, las malas condiciones laborales, y las drogas. "Éramos peones de su negocio", declaró Ray Acevedo, quien formó parte del grupo en 1985 a 1988.

Drogas y sexualización

Acevedo aseguró que vivieron en un mundo lleno de drogas como la cocaína y marihuana. "Una vez estuvimos en Colombia estaba con Rubén [Gómez], y estábamos llegando al hotel. Entramos en nuestra habitación. De repente, entra este tipo al azar... Y saca lo que debe haber sido un kilo de cocaína... Así que nos asustamos, porque no conocíamos a esta persona... Pero el tipo era en realidad uno de los productores y promotores", indicó Ray.

Por su parte, Andy Blázquez, que estuvo en Menudo de 19991 a 1997, recordó lo incómodo que se sentía con la sexualización que se practicaba sobre ellos. "Sexualización extrema que sucedió desde el principio, como bromas demasiado sexualizadas que no debes decir frente a los niños. Recuerdo que Edgardo dijo: '¿Sabes el placer que sientes cuando haces caca? Así es como se siente el sexo anal'", reveló Andy.