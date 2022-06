La verdadera razón por la que Chayanne no formó parte de “Menudo”

Chayanne es uno de los cantantes más importantes en el plano internacional. Gracias a sus bailes, canciones y carisma, ha conquistado fanáticos de todas partes del mundo. Con más de 50 millones de discos vendidos en todo el planeta, es uno de los artistas latinos con mayores ventas y se ha consolidado como figura excluyente. Si bien sus comienzos datan de varias décadas atrás, hasta ahora sigue vigente.

El cantante puertorriqueño entró en la música desde niño. Formó parte de "Los Chicos", un grupo surgido con el mismo concepto de “Menudo”. "Los Chicos" eran Ray, Migue, Chayanne y Tony. Justamente, entre las historias que giran a su alrededor de Chayanne, el intérprete de “Torero, tuvo la oportunidad de integrarse al famoso grupo juvenil "Menudo", en el que también cantaron, las estrellas latinas Ricky Martin y Robi Draco Rosa.

Chayanne formó parte de la agrupación puertorriqueña "Los Chicos".

"Menudo fue a mi casa en dos ocasiones, para pertenecer al grupo. Cuando yo tenía como 10, 11 años, ellos vinieron y hablaron con mis papás. Yo ya estaba en Los Chicos, que no eran tan conocidos en aquel entonces. Menudo ya tenía un programa de televisión en la cadena Telemundo, y nosotros estábamos en Wapa Televisión. Y entonces ir con ellos era como traicionar a tus amigos. No es que ir al grupo no hubiese sido un placer también, pero no podía hacerles eso", comentó Chayanne en una entrevista para la televisión peruana en 2012.

"Menudo" le ofreció a Chayanne formar parte del grupo.

“Los Chicos” duraron cinco años, de 1978 a 1983, y grabaron cuatro discos. El éxito de esta agrupación siempre fue menor que el de "Menudo", pero no se puede decir que fracasaron, ya que contaron con varios hits, uno de ellos fue “Será porque Te Amo”, cantado precisamente por Chayanne.

"Menudo" fue una de las bandas juveniles musicales más importantes de Latinoamérica y de sus filas salieron grandes artistas como Ricky Martin.

Los inicios de Chayanne como solista

Su primer álbum como solista fue lanzado en 1984, un año después de que dejara el grupo “Los Chicos”, y se tituló “Chayanne es mi nombre”. Saltó a la fama con sus discos Chayanne (1987) y Chayanne II (1988), que contenían los éxitos “Fiesta en América”, “Tu pirata soy”, “Violeta” y “Este ritmo se baila así”. Ya siendo conocido como cantante, incursionó en la actuación participando en las telenovelas Generaciones (1980) y Las Divorciadas (1985), y en el cine en la película “Linda Sara” (1994). A lo largo de su exitosa carrera como músico ha colaborado con reconocidos artistas como Rubén Blades, Jennifer Lopez, Rocío Jurado, Wisin y Ozuna, entre otros.