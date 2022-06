Se estrena la docuserie de “Menudo” donde muestra los claroscuros del grupo

HBO Max lanzó el tráiler oficial del documental “Menudo: Forever Young” que estrenará este mes en la plataforma de contenido. El documental cuenta la historia del fenómeno creado por la agrupación juvenil puertorriqueña Menudo y su estreno se llevará a delante el próximo jueves 23 de junio. La producción a cargo de los cineastas Ángel Manuel Soto y Kristofer Ríos, es una nueva versión de la historia del grupo juvenil que formó en el 1977 el productor Edgardo Díaz con los cinco miembros originales Ricky Meléndez, los hermanos Carlos y Oscar Meléndez, y los hermanos Sallaberry, Fernando y Nefty.

Menudo pudo comprobar que la fama tiene dos caras, la buena y la muy mala.

Los fans de Menudo podrán descubrir otros aspectos sobre la historia del legendario grupo juvenil en esta docuserie que se estrena este sábado en el festival de cine de Tribeca de Nueva York y a partir del 23 de junio por HBO Max. “Menudo: Forever Young”, está dirigida por Ángel Manuel Soto y Kristofer Ríos, y cuenta el ascenso a la fama, y también el lado menos agradable de su trayectoria, de esta manera, los fans podrán contemplar los claroscuros de la banda. La docuserie de cuatro episodios cuenta con entrevistas a Robert Avellanet, César Abreu, Ray Acevedo, Sergio Blass, Andy Blazquez, Angelo García, Johnny Lozada, Ricky Meléndez, Jonathan Montenegro, Ádrian Olivares, Raphy Rodríguez, Ash Ruiz y Rawy Torres.

Finalmente los seguidores de la "primera banda de chicos", una de las más famosas de todos los tiempos, podrán saber algunas revelaciones por parte de sus protagonistas, quienes tienen a su cargo las historias que los llevaron a lo más alto de la industria musical.

A pesar de que no todo fue color de rosas, los integrantes de Menudo coinciden que fue una etapa hermosa.

"Hubo muchas cosas buenas que surgieron de Menudo, pero hubo un precio que pagar por esa magia", dice Raphy Rodríguez, uno de los miembros de la banda. "Ninguno de nosotros estaba realmente preparado para lo que realmente sería. No había interés en protegernos. Nos sentíamos vulnerables", confiesa. También se abordan los abusos y la explotación que sufrió la banda bajo su mánager Edgardo Díaz. "Empecé a vomitar sangre, podría haber muerto. Si me iba a costar la vida, preferiría no ser famoso y vivir", dice Angelo García. "Menudo fue algo hermoso que surgió de una situación no tan hermosa", agrega Andy Blázquez.

La banda puertorriqueña se formó en 1977 y perduró, cambiando de integrantes y formatos, hasta 2009. Hasta hoy ha vendido unos 20 millones de discos en todo el mundo. Algunos de sus álbumes más famosos son Quiero ser, Fuego o Xanadú.