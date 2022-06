Así fue la verdadera relación entre “Cantinflas” y “Chespirito”

Roberto Gómez Bolaños y Mario Moreno Reyes fueron dos de las figuras más extraordinarias de la comedia mexicana. Tanto “Chespirito” como “Cantinflas” dejaron un legado que es reconocido a nivel internacional, con millones de fanáticos que hasta hoy día les rinden homenaje.

Mario Moreno “Cantinflas” inició su carrera artística en la Época de Oro del Cine Mexicano, que para finales de la década de 1930 estaba consolidado y era considerado ya como una de las figuras más importantes de la industria del cine azteca. Por su parte, Roberto Gómez Bolaños se desempeñó como creativo publicitario durante la década de 1950, y por este medio logró llegar a la radio y televisión como guionistas de exitosos programas de esa época, para luego incursionar en el cine.

Para la década de 1930, Mario Moreno ya estaba consolidado como figura del cine mexicano.

¿Qué pensaban cada uno del otro?

Durante la década de 1960, “Chespirito” era el guionista del programa “El Estudio de Pedro Vargas”, que luego se convertiría en “El Estudio de Mario Moreno”, proyecto que obviamente encabezaría “Cantinflas”. Es aquí cuando se cruzan las historias de ambos comediantes, en lo que sería la primera incursión de Moreno Reyes en la televisión. Sin embargo, el creador de “El Chavo del 8” recordó durante una entrevista que no se pudo concretar el proyecto debido a que cree que el deseo de “Cantinflas” no quería pasar a la pantalla chica.

“Yo hice un guion, ya estábamos listos para entrar, pero yo creo que él no quería trabajar en televisión porque después pidió un sueldo cinco veces mayor del que ya habían arreglado y le dijeron que no y no se hizo, era para continuar ‘El Estudio de Pedro Vargas’, que terminaba y escribía yo y se iba a iniciar ‘El Estudio de Mario Moreno’”, señaló Gómez Bolaños.

Roberto Gómez Bolaños expresó admiró mucho a "Cantinflas".

Luego de este primer acercamiento, “Chespirito” señaló que no hubo una relación de convivencia entre los dos, pero aseguró que tampoco tuvieron ningún tipo de diferencia, rivalidad o algo parecido. Por el contrario, de su parte solo existía una profunda admiración hacia Mario Moreno. “Luego con él tuve poco trato, pero me gustaron mucho y lo admiré, ‘Ahí está el detalle’ es mi película humorística favorita, de todos los tiempos, nadie me ha hecho reír tanto como “Cantinflas” en esa película”, señaló Roberto Gómez Bolaños. Por su parte, “Cantinflas” nunca se ha referido sobre el fenómeno que significó “El Chavo del 8”, y tampoco hizo ninguna referencia del trabajo realizado por Roberto Gómez Bolaños durante los años que le tocó ser testigo de los éxitos alcanzados por “Chespirito”.