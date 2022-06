El universo de Marvel se expande y Dakota Fanning podría ser una fantastic four

Antes de dejarnos llevar por el rumor hay dos cuestiones clave. La primera gira en torno a qué desafío tuvo la franquicia Marvel que superar y no lo haya hecho creando universos paralelos, mundos imposibles, poderes casi impensados, y un reparto con actores de un lujo exquisito. La respuesta no los sorprenderá: ninguno. La segunda cuestión se relaciona con qué actriz o actor se negaría en su sano juicio a formar aunque sea por un instante o una breve escena parte del gran universo en expansión de Marvel. Esta respuesta tampoco los sorprenderá: ninguno.

Y es que el Universo Cinematográfico de Marvel está en un proceso de expansión luego de finalizar la Saga del Infinito y con el correr de la Fase 4 donde se estrenaron nuevos títulos con propiedades que son un completo debut como Moon Knight o Ms. Marvel. En ese sentido es clave la adquisición de Fox por parte de Disney porque a partir de esa operación la marca liderada por Kevin Feige puede desarrollar la película de los Fantastic Four o los X-Men.

Fantastic Four.

La primera familia de los cómics ya tuvo un guiño en la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness donde John Krasinski hace las veces del ser humano más inteligente del planeta: Reed Richards. Mr. Fantastic no termina bien en el film, pero esa participación más un anuncio en el pasado son las claves para entender la importancia de este proyecto para Kevin Feige.

Ahora una versión de Giant Freakin Robot sugiere la posibilidad de que Dakota Fanning sea parte de la película Fantastic Four que recientemente se quedó sin director, Jon Watts, pero que claramente está en desarrollo por parte de Marvel. ¿Compartirá elenco con John Krasinski? En las novelas gráficas las versiones originales de estos héroes tenían una diferencia de edad similar a la de estos actores.

Fantastic Four cuenta la historia de una familia que queda expuesta a unos rayos cósmicos que modifican su estructura molecular dándoles poderes especiales. Reed Richards se convierte en un hombre de goma, Sue Storm se puede hacer invisible y generar campos de fuerza, Johnny Storm es una antorcha humana y Ben Grimm se lleva la peor parte cuando sufre un cambio radical como La Cosa.

Dakota Fanning.

Dakota Fanning comenzó su carrera profesional en la industria de Hollywood desde muy pequeña y sus créditos incluyen títulos como Hombre en Llamas, La Guerra de los Mundos, Yo Soy Sam, El Alienista, Había una vez en Hollywood, Héroes y El Gato, entre otras. Se trata de una actriz muy versátil que trabajó con algunas de las figuras más importantes del medio y sería una gran adición para el MCU.