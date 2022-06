Una de las hijas de Elon Musk solicitó el cambio de nombre para que coincida con su género

La identidad es básicamente todo lo que somos: cómo nos sentimos, cómo nos exhibimos frente a los demás, cómo nos mostramos a nosotros mismos y nos aceptamos, cómo nos da placer que nos reconozcan y nos quieran por lo que elegimos ser. Porque la identidad, también, es una elección, una de las más importantes de la vida y la que nos va a acompañar para siempre.

Asimismo, es importante que el resto del mundo pueda vernos así. Y no siempre sucede. De hecho, la mayoría todavía tiene dificultades para comprender cómo se autopercibe cada uno y, muchas veces no coincide con lo que comunica la partida de nacimiento y esto complejiza un tanto más el asunto.

Este es el caso de una de las hijas de Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Ella es transgénero y presentó un pedido formal para cambiar su apellido y su género para, al mismo tiempo, romper todos los lazos con su padre, según documentos vistos por AFP el martes pasado.

Elon Musk.

"Ya no vivo con mi padre biológico y ya no quiero que me asocien con él de ninguna forma", escribió la joven en su solicitud presentada al día siguiente de cumplir los 18 años. El pedido fue presentado en abril ante un tribunal de Santa Mónica, California, pero fue revelado el fin de semana por varios medios estadounidenses.

Nació con un cuerpo que no le pertenece y con el que jamás se reconoció. En su partida de nacimiento figura como Xavier Alexander Musk, pero ahora pide que la llamen Vivian Jenna Wilson para que su nombre coincida con su género, como se autopercibe y tomando el apellido de soltera de su madre, divorciada de Elon Musk en 2008.

Elon Musk junto a su hija Vivian Jenna Wilson.

Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, tiene ocho hijos: seis con Justine Musk (de soltera Wilson) en la década de 2000, uno de los cuales murió a las pocas semanas de nacer y, más recientemente, dos con la cantante y compositora Grimes.

Ahora que su fortuna supera todo lo imaginado, incluso la ficción, y siendo el progenitor de ocho personas, tal vez, se sienta en la posibilidad y el deseo de seguir procreando hijos y hacer de su familia un verdadero imperio para la posteridad y para que el apellido Musk acompañe a las generaciones que vendrán.