Años después, Arturo Carmona contó la verdadera razón por la que se separó de Alicia Villarreal

No es común este tipo de situaciones, pero cuando suceden hay que valorarlas mucho porque cuesta bastante tener una buena relación con tu ex pareja y padre o madre de tus hijos. Es cierto que los vínculos están intentando ser más sanos, incluso los que ya no funcionan más, pero esto todavía no se convirtió en regla y la fuerza de voluntad para lograrlo requiere un plus muy especial. Este es el caso de Arturo Carmona y Alicia Villarreal, quienes mantienen una relación cordial luego de enfrentar un divorcio y es el propio actor que después del tiempo transcurrido habla sin tapujos de los motivos por los cuales su matrimonio falló.

El presentador manifestó en el programa de Matilde Obregón que surgieron situaciones que no supieron manejarlas en el momento. “Pasan los años y uno madura y vas entendiendo cosas. Creo que no supimos manejar la fama”, explicó Carmona, quien comparte una hija con Alicia y también es el gran motivo por el que ellos conservan en buenos términos su vínculo.

Arturo Carmona.

Cabe destacar que a finales de los 90, cuando los artistas iniciaron su historia de amor, cada uno estaba en la cima de la popularidad en sus respectivas actividades: él como futbolista y ella como cantante. “Éramos muy jóvenes, yo profesionalmente jugaba al fútbol y el tema profesional me rebasó. ¡Ojo! No se trataba de una competencia pero el foco público me saca a mí de lo que soy y me lleva a otro rubro”.

Además, Arturo contó que el equipo de fútbol en el que jugaba lo regañaba por aparecerse en las portadas de las revistas de espectáculos en lugar de hacerlo en las de fútbol con su trabajo, ya que tenía que cuidar una imagen como deportista y como jugador. “Había tantos intereses en ella, entonces pensás en lo mejor, algo que la estaba estorbando profesionalmente, hablando de mí, no cabía en ese momento pensar rescatar”.

Alicia Villarreal.

“Creo que fue un cúmulo de muchas cosas que a mi corta edad no sabía cómo manejar, entre ellas, la parte profesional y su fama. Hoy lo platicamos y sabemos que eso fue”. Los artistas estaban tan compenetrados en sus carreras que un poco les picó el bicho del ego y se encerraron en sus propias burbujas cuidándolas que nadie las pinche pero olvidándose de todo lo que quedaba fuera de este mini espacio.

Actualmente, Arturo Carmona sigue muy cercano a Alicia y no sólo por Melanie, la hija que comparten, sino porque es socio de algunos de los negocios con Cruz Martínez, actual esposo de la estrella musical. “Nos hemos llevado bien, tenemos muchos años así. Desde los 15 años de mi hija, la relación cambió mucho entre nosotros”, finalizó el actor.