La declaración de Amber Heard que podría provocar una nueva demanda de Johnny Depp

Aunque el polémico juicio por difamación en el que se enfrentaron Johnny Depp y Amber Heard comienza a quedar en el olvido, sus protagonistas siguen dando mucho de qué hablar. Luego de que el actor de Piratas de Caribe obtuviera el triunfo y su equipo legal dejara muy mal parada a la actriz, ella no se quedó tan tranquila.

La estrella de Aquaman no dejó pasar oportunidad para volver a reafirmar sus dichos en la corte y disparar contra su exmarido. Por ese motivo, recientemente brindó una entrevista exclusiva, que estuvo previamente grabada, en la que habló de todo y lanzó polémicos titulares que podrían volver a ofender a la estrella de Hollywood.

Amber Heard en el juicio.

Amber Heard habló con Today en una charla que se grabó el pasado 9 de junio y que se emitió el viernes por la NBC. Con motivo de su promoción, ya se habían conocido algunos de las declaraciones que había hecho contra Johnny Depp, como por ejemplo: “Sus abogados sin duda hicieron un mejor trabajo al distraer al jurado de los problemas reales”.

Además, la rubia dejó en claro que poco le afecta lo que el mundo piense de ella tras su desempeño en la disputa legal, remarcando que va a mantener hasta que se muera todas sus palabras contra su ex: “No me importa lo que uno piense de mí o los juicios que quieras hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa, en mi matrimonio, a puerta cerrada”.

Sin embargo, tras emitirse la entrevista, se conoció que Amber Heard confió sentirse muy asustada de que Johnny Depp la vuelva a denunciar por difamación. “Tengo miedo de que, sin importar lo que haga, sin importar lo que diga o cómo lo diga, cada paso de que dé presentará otra oportunidad para silenciar, que supongo que es lo que debe hacer una demanda por difamación: es destinado a tomar tu voz”, expresó la actriz.

Ella misma mantiene que la estrella de El joven manos de tijera le prometió que la iba a humillar mundialmente y habló al respecto: “Sé que prometió eso. No soy una buena víctima. Lo entiendo. No soy una víctima agradable. No soy una víctima perfecta. No soy una santa. No estoy pidiendo gustar a nadie. Pero cuando testifiqué le pedí al jurado que solo que me viera como persona y que escuchara sus palabras, su promesa de hacer esto. Prometió humillarme. Prometió arruinarme. Es tan duro como suena”.

La entrevista que brindó Amber Heard.

Amber también hizo un mea culpa de su rol en la pareja y admitió: “Hice y dije cosas horribles y lamentables a lo largo de mi relación. Me comporté de una manera horrible, casi irreconocible para mí. Hay muchas cosas de las que me arrepiento”. Pero también aseguró que ella ideó una estrategia para aprender a vivir en aquella relación tóxica.