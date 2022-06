Uno de los jurados del juicio de Johnny Depp y Amber Heard destrozó a la actriz: “Era como que encendía el…”

Ya pasaron más de dos semanas desde que terminó el polémico juicio por difamación que Johnny Depp le inició y ganó a Amber Heard. El actor había demandado a su exmujer tras haber publicado un artículo en The Washington Post en el que aseguraba haber sido víctima de violencia doméstica. Aunque en el mismo no lo mencionaba puntualmente a él con nombre y apellido, lo dejaba ver entre líneas.

La disputa legal se trasmitió en vivo y tuvo en vilo al mundo entero. En redes sociales el tema era uno de los más mencionados y las tendencias apuntaban a que la mayor parte de la audiencia digital estaba a favor del actor de Piratas del Caribe.

Johnny Depp en el juicio.

Lo cierto es que el equipo legal de Johnny Depp dejó muy mal parada a Amber Heard en el estrado. Camille Vasquez, una de sus abogadas, logró poner entre la espada y la pared a la actriz de Aquaman y evidenciar que había mentido con sus pruebas y declaraciones.

Claramente el jurado no hizo caso omiso de estas interpretaciones, ni de cada uno de los testimonios que se realizaron a lo largo del juicio. Por dicha razón, tras 13 horas de deliberación, dieron por victorioso a la estrella de cine. Depp, tras obtener el triunfo, agradeció todo el apoyo que recibió de sus fanáticos y respiró tranquilo, habiendo limpiado su nombre.

Ahora, por primera vez desde que terminó la disputa, uno de los miembros del jurado rompió el silencio y contó por qué decidieron dar por ganador a Johnny Depp. La declaración la hizo uno de los cinco involucrados en la decisión de manera anónima y al programa Good Morning América.

El jurado aseguró que nada de lo que declaró Amber Heard en el proceso oral fue creíble: “Parecía tener lágrimas de cocodrilo”. Además, el hombre explicó que nada delo que decía parecía natural. “Era como que encendía el interruptor de sus emociones. Respondía una pregunta y lloraba; dos segundos después, se convertía en un hielo”, sumó.

Amber Heard llorando durante el juicio.

Lo más relevante de sus impactantes declaraciones fue que reveló que para todos los miembros del jurado la agresora de la relación había sido ella. “Si tienes una situación de esposa o cónyuge maltratador, ¿por qué le comprarías un cuchillo a la otra persona, que es el ‘agresor’? Si realmente quisieras ayudar a Johnny Depp a dejar las drogas, ¿por qué estás tomando drogas cerca de él?”, cuestionó.

Con respecto a algunas de las discusiones que se dieron en aquellas expectantes 13 horas de deliberación, contó: “Discutimos largamente que muchas de las drogas que ella dijo que él usaba, la mayoría eran tranquilizantes. Y por lo general, no te volvés violento con los tranquilizantes. Te convertís en un zombie”.