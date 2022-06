Camille Vasquez contó la verdad de su relación con Johnny Depp tras el juicio con Amber Heard

Durante el polémico y extenso juicio en el que se enfrentaron Johnny Depp y Amber Heard por difamación, quien ganó gran protagonismo fue la abogada del actor, Camille Vasquez. Para los fanáticos de la estrella de Piratas del Caribe se convirtió en la heroína en esta historia por la forma en que dejó en evidencia a la actriz frente al jurado que debía tomar la ansiada decisión que finalmente falló a favor de él.

Pero en el transcurso de aquellas más de seis semanas en la que la letrada se lució en el tribunal de Virginia, comenzó a circular el rumor sobre una posible relación entre la profesional y el galán de Hollywood. Todo vino como consecuencia de la lectura de su lenguaje corporal y sus acercamientos a su cliente.

Camille Vasquez y Johnny Depp.

Aunque los fanáticos de Johnny Depp estaban expectantes porque se confirme este posible romance, que se interpretó por medio de caricias en el brazo, abrazos, sonrisas y miradas cómplices, hace algunas semanas atrás se conoció que Camille Vasquez estaba en pareja.

La abogada de 37 años mantiene una relación sentimental con un vendedor de bienes raíces británico llamado Edward Owen, a quien conoció en un bar en noviembre del año pasado. Algunos medios aseguraron que además están comprometidos y muy enamorados. Sin embargo eso no era razón suficiente para perder la ilusión sobre la posibilidad de una historia entre ella y el actor.

Pero ahora, Camille Vasquez finalmente decidió hablar al respecto y en diálogo con la revista People expresó: “Es decepcionante que ciertos medios dijeran que mis interacciones con Johnny, que es un amigo que conozco y represento desde hace cuatro años y medio, fueron poco profesionales. Es decepcionante escuchar eso”. Además expresó que eso sucede simplemente por el hecho de que es mujer.

Me preocupo por mis clientes y nos hemos vuelto cercanos, pero cuando digo nosotros me refiero a todo el equipo, claro que incluye a Johnny. Soy cubana y colombiana. Soy táctil, ¿qué quieres que te diga? Abrazo a todos y no me avergüenzo”, sumó la experta en demandas de difamación y en el litigio de disputas contractuales.

Camille Vasquez en el juicio.

Sin embargo, Camille decidió hablar de Johnny Depp y contó lo que ve y siente por él: “Este hombre luchaba por su vida. Me rompió el corazón verlo día a día tras tener que sentarse ahí y escuchar las acusaciones horribles que le hacían. Si pudiera proporcionarle algo de consuelo, por supuesto que haría eso, tomando su mano o haciéndole saber que estábamos ahí, que íbamos a luchar porque él se lo merecía”.