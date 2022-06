Maluma enloquece a sus fanáticas con su nuevo look

Nadie duda que Maluma es uno de los cantantes más exitoso del género urbano, y tampoco se discute que, además de que triunfe en su carrera, su talento en la música está acompañado por su gran atractivo físico, lo que lo hace uno de los artistas más cotizados y deseados del mundo. Por supuesto, esto es sabido por el propio colombiano y a través de sus redes sociales, el artista suele compartir sugestivas fotografías presumiendo cada uno de sus atributos, para el deleite de sus fanáticas.

Pero, el intérprete de “Sobrio” también se ha destacado por sus frecuentes cambios de look, lo que a sus fanáticas hace enloquecer cuando aparece luciendo su cabello de diferentes colores. Desde los estilos que acostumbra a presentar en las alfombras rojas, hasta con su propia línea de ropa, el cantante colombiano se ha consolidado como un referente de la moda masculina. Ahora, con su último cambio de look, seguramente marcará tendencia para este verano. Es que al tratarse de su cabello, Maluma no le tiene miedo a la experimentación, y prueba de ello son los distintos estilos que ya probó, rubio, diseños con afeitados, y últimamente teñido de color rosa.

Maluma se rapó y presumió su nuevo look a través de sus redes sociales.

Ahora, el cantante de 28 años mostró su última transformación en Instagram: se rapó el cabello y decidió hacerlo él mismo en su casa, cosa que hizo enloquecer a sus fanáticas. "Música nueva… corte nuevo. Les gusta o Naaaa?", escribió junto al post, haciendo referencia a su nuevo disco, "The Love & Sex Tape". También compartió varias fotos presumiendo de su nuevo corte., lo que hizo recordar a algunas fans el look que llevaba cuando arrancó su carrera.

Cabe recordar que en unos días, Maluma lanzará un espectáculo en Las Vegas llamado “Maluma Land”, donde el colombiano se presentará con artistas estrellas e invitados sorpresa.

Sus fans compararon el nuevo look con el que tenía en sus inicios.

¿Qué es el Maluma Land?

Es un espectáculo especial que se llevará a cabo en La Vegas, Estados Unidos. El “Maluma Land” será un evento de tres días y tres noches donde el reguetonero se presentará con invitados sorpresa y estrellas consagradas de la industria musical. El espectáculo se celebrará del 23 al 25 de junio en el Resort World de Las Vegas.

Entre los invitados a compartir escenario con Maluma en esta fiesta colombiana se encuentran Becky G, DJ Snake, Blessd y el duó de reggaetón Zion & Lennox. Cabe destacar que no solo habrá música, también están planeadas actividades como una fiesta en la piscina y noches de disco dance.