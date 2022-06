Aparecieron las primeras fotos de Bruce Willis desde que le diagnosticaron afasia

Ya pasaron algunos meses desde que las hijas de Bruce Willis junto con Demi Moore publicaron un comunicado en el que anunciaban el retiro del famoso actor de Hollywood a causa de un problema de salud: sufre afasia. Esta enfermedad le afecta la capacidad de leer, escribir y poder expresarse.

“Estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo durante este momento extremadamente difícil para nuestra familia. Estamos lidiando con esto como una unidad familiar fuerte, y queríamos invitar a sus fanáticos porque sabemos cuánto significa para ustedes, al igual que ustedes para él”, expresaron.

Bruce Willis.

Desde entonces, varias figuras que trabajaron junto con Bruce Willis hablaron públicamente y remarcaron lo extraño que se lo veía en los últimos rodajes, remarcando que había ocasiones en las que se sentía perdido y no sabía por qué estaba ahí.

Luego, fue la esposa actual del actor, Emma Heming Willis, quien habló al respecto. Sus palabras sorprendieron dado que revelaron sus problemas actuales por priorizar a su familia: “Puse las necesidades de mi familia por encima de las mías, lo cual descubrí que no me convierte en ningún tipo de héroe. Esa cantidad de atención para todos los demás en mi hogar había afectado mi salud mental y mi salud en general, y no sirvió a nadie en mi familia”.

Desde entonces, Bruce eliminó su perfil en redes sociales y se enfocó a pleno en su recuperación, desprendiéndose de algunas propiedades para tener todos los recursos económicos para afrontar los gastos que eso conlleva.

Ahora, aparecieron las primeras fotos de Willis desde el anuncio. El actor fue captado por los paparazzis en California, en plena salida con amigos por la zona de Malibú. Allí se lo vio en muy buen estado, luciendo un jean, una remera y una gorra.

Bruce Willis captado por los paparazzis.

Para sorpresa de muchos, Bruce Willis mostró muy buen humor y súper relajado, se río y compartió un gran momento aprovechando la grata compañía.