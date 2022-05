La dura confesión de la esposa de Bruce Willis sobre su salud mental

Emma Heming Willis ha desfilado en las pasarelas de los grandes de la moda como Chanel, Valentino, Armani y fue el rostro de una campaña de Dior. Sin embargo la modelo hoy está avocada a otra tarea, la esposa de Bruce Willis dijo que cuidar a su familia “Afectó mi salud mental”, luego de que el actor anunciara que dejaría de su profesión debido a su diagnóstico de afasia.

Si hacemos memoria Bruce Willis está rodeado de mujeres, sabrá la vida por qué, de su primer matrimonio con Demi Moore nacieron Rummer de 33 años de edad; Scout LaRue que tiene 30 años de edad y Talluah Belle de 28 años de edad. De su segundo matrimonio nacieron Mabel Ray de 10 años de edad y Evelyn Penn de 8 años de edad. Todas ellas junto con Demi Moore y Emma Heming Willis hicieron un frente común ante la enfermedad de Willis.

Pero por el momento la que está llevando la tarea adelante es Emma Heming Willis quien además está sintiendo las consecuencias que conlleva el cuidado de Bruce Willis. Durante la reciente entrevista de la esposa de Willis con The Bump sobre el lanzamiento de su compañía de cuidado de la piel CocoBaba, dijo que ha “luchado” para hacer tiempo para el cuidado personal.

Es por ello que Emma HemingWillis expresó: “Pongo las necesidades de mi familia por encima de las mías, lo que descubrí que no me convierte en ningún tipo de heroína. Esa cantidad de cuidado por todos los demás en mi hogar había afectado mi salud mental y mi salud en general, y eso no le sirvió a nadie en mi familia”.

Luego continuó diciendo Emma Heming Willis: “Me estoy tomando un tiempo para mi cuidado personal. Alguien me dijo no hace mucho que cuando cuidas demasiado a alguien, terminas cuidándote poco a ti mismo. Eso me detuvo en seco y realmente resonó conmigo. No soy una madre perfecta, pero sé que tengo algunas necesidades básicas que son imprescindibles, como, ante todo, el ejercicio. Es un momento en el que puedo desconectarme y hacer algo que sé que me hace sentir bien en general".

Imagen: Instagram Emma Heming Willis

Ahora, Emma Heming Willis ha vuelto a hablar sobre cómo están llevando ella y su familia el “desafío” al que se enfrentaron cuando supieron que la afasia de Bruce Willis no tenía cura, como lo definieron cuando lo hicieron público. Ha llamado la atención de los fans el emotivo vídeo que compartió el pasado 8 de mayo, de Bruce Willis jugando con su hija Evelyn, antes de su cumpleaños.