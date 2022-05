Así continúa el delicado estado de salud de Bruce Willis

En una nueva entrevista, Emma Heming Willis, esposa del actor Bruce Willis, se sinceró con The Bump sobre sus dificultades para cuidar a su familia sin desatender sus propias necesidades, lo que la ha afectado negativamente.

“Puse las necesidades de mi familia por encima de las mías, lo cual descubrí que no me convierte en ningún tipo de héroe”, dijo. “Esa cantidad de atención para todos los demás en mi hogar había afectado mi salud mental y mi salud en general, y no sirvió a nadie en mi familia”.

La familia de Bruce Willis anunció recientemente el retiro del actor tras ser diagnosticado con afasia, que afecta la capacidad de leer, escribir y expresarse.

Heming, que comparte a Mabel, de 10 años, y Evelyn, de 8, con Willis, dijo que recientemente recibió un buen consejo que la hizo repensar su enfoque del cuidado.

“Alguien me dijo no hace mucho que cuando cuidas demasiado a alguien, terminas sin cuidarte a ti mismo”, dijo. “Eso me detuvo en seco y realmente resonó conmigo”. Continuó, "es importante encontrar algo que te haga sentir bien y construir a partir de ahí"

La mujer de 43 años admitió que llegar a ese lugar no siempre es fácil, pero en ese momento se había centrado principalmente en hacer ejercicio para tener un momento para sí misma.

“No soy una madre perfecta, pero sé que tengo algunas necesidades básicas básicas que son imprescindibles, como, ante todo, el ejercicio”, dijo Emma Heming Willis. “Es un momento en el que puedo desconectarme y hacer algo que sé que me hace sentir bien en general”.

El estado de salud de Bruce Willis

El 30 de marzo de este año, todas las hijas del actor junto a Demi Moore, publicaron un comunicado en conjunto anunciando que Bruce Willis se retiraba del mundo de la actuación debido a su afasia, condición que cambió por completo su vida.

“Estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo durante este momento extremadamente difícil para nuestra familia”, declararon. “Estamos lidiando con esto como una unidad familiar fuerte, y queríamos invitar a sus fanáticos porque sabemos cuánto significa para ustedes, al igual que ustedes para él”.

Varias personas que trabajaron con Bruce Willis en los últimos años expresaron su preocupación por su bienestar en una publicación en Los Angeles Times. Demi Moore ha decidido acompañar a Bruce Willis a través de su enfermedad.

Al principio, se decía que el actor con frecuencia se encontraba perplejo frecuentemente y preguntaba: "¿Por qué estoy aquí?". Muchas veces se encontraba perdido y totalmente desorientado.

Emma ha estado compartiendo fotografías y videos de su tiempo especial en familia desde el anuncio, incluido Bruce Willis caminando y andando en bicicleta con sus hijas más pequeñas.

¿Qué consejo le darías a Emma Heming Willis