Otros famosos que sufren la misma enfermedad que Bruce Willis

Hace unos días atrás el mundo del espectáculo sufrió un golpe duro cuando Bruce Willis anunció que se retiraba por completo de la actuación debido a que sufre de afasia, una enfermedad que se detecta casi inmediatamente ya que las dificultades para procesar o expresar la comunicación verbal y escrita son evidentes para el propio paciente o para las personas de su entorno.

La causa más común de la afasia es un bloqueo de los vasos sanguíneos, generalmente desencadenado por un derrame cerebral o un traumatismo agudo, como una herida de bala. También puede resultar de un trastorno neurodegenerativo como el Alzheimer.

3 famosos que han sufrido de afasia

1. Bruce Willis

“A los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas”, escribió su ex esposa, Demi Moore. “Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él”.

La emotiva publicación estuvo acompañada de una foto de un joven Bruce Willis en bata de baño, gorro de baño y lentes de sol, y la finalizó escribiendo: "Como Bruce siempre dice, 'Vívelo', y juntos planeamos hacer precisamente eso".

2. Sharon Stone

La estrella nominada al Oscar por su actuación en "Casino" de Martin Scorsese vio cómo su ascenso ininterrumpido se derrumbaba en septiembre de 2001, cuando, a la edad de 43 años, colapsó en su casa debido a un aneurisma cerebral y sufrió una hemorragia cerebral posterior que duró nueve días.

Cuando Sharon Stone fue dada de alta del hospital, había perdido la capacidad de leer y había desarrollado problemas del habla, incluido un tartamudeo. Su nueva dificultad para leer y memorizar líneas paralizó su carrera.

"Me volví más emocionalmente inteligente", dijo Sharon Stone en una entrevista. "Elegí trabajar muy duro para abrir otras partes de mi mente. Ahora soy más fuerte. Y puedo ser abrasivamente directo. Eso asusta a la gente, pero creo que ese no es mi problema. Es como si tuviera daño cerebral; tú Solo tendré que lidiar con eso".

Su recuperación le ha valido varios papeles televisivos y cinematográficos, y se ha convertido en una ferviente defensora de la concientización sobre el accidente cerebrovascular.

3. Emilia Clarke

La actriz Emilia Clarke había terminado de grabar la primera temporada de Game of Thones cuando sufrió un fuerte dolor de cabeza , que según ella se sentía como si una banda elástica le estrujara el cerebro. Ese dolor en realidad fue un accidente cerebrovascular causado por una hemorragia en la superficie del cerebro.

Tras la hemorragia no podía decir su nombre, solamente pronunciaba palabras sin sentido. Eso la llevó a sentir pánico pues no podía controlar lo que decía ni transmitir lo que pensaba.

Su afasia desapareció después de una semana, pero persistió el temor de no poder expresarse en lenguaje. La llevó a fundar Same You, una organización benéfica para ampliar el acceso a la neurorrehabilitación para los jóvenes después de una lesión o un derrame cerebral.

¿Conocías todos estos casos?