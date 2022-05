Esto es lo que piensa Ángela Aguilar sobre la infidelidad

¡Dejó a todos sin palabras! Con sus 18 años, Ángela Aguilar no se queda callada, pero esta vez fue hace unos años que, ante una pregunta sobre la infidelidad, dejó bien claro que no está dispuesta a permitir que la engañen. La joven hija de Pepe Aguilar aseguró: “la chancla que ella tira, no la vuelve a levantar“.

Así fue como Ángela Aguilar respondió cuando le preguntaron qué haría si un novio le era infiel. Vale recordar que la joven cantante hace muy poco acaparó todos los reflectores con la filtración de unas fotografías que habrían destapado su romance con el compositor Gussy Lau.

Tras tanta revolución mediática, que provocó tremendo alboroto en su vida sentimental, Ángela sigue su camino con su forma de ser tan humilde. De igual manera, a pesar del escándalo, sus fanáticos le siguen demostrando apoyo incondicional.

Así fue como recordaron cuando durante una entrevista, la joven habló sobre la infidelidad, demostrando ser toda una experta en el tema. Recientemente, el video con la reveladora respuesta de lo que piensa “La princesa de la música mexicana” ha causado mucho revuelo dentro de las redes sociales.

Sin embargo, solo se trata de una entrevista que le hicieron hace varios años, cuando todavía era mucho más niña de lo que es ahora para hablar de ese tema, aunque, demostró que no tiene miedo a expresar lo que piensa y mucho más cuando se trata de una relación sentimental.

El video en TikTok: Ángela Aguilar opinó sobre la infidelidad

Fue exactamente a través de la red social TikTok, en donde un grupo de fans recordaron ese día en que Ángela Aguilar habló abiertamente sobre la infidelidad. Incluso, reveló qué haría si descubriese que un novio le es infiel.

En una parte de la entrevista, se la escucha decir a la pequeña de la Dinastía: “Cuál es el punto de tener un novio, que si se va a ir con otra, mejor tú nada más les pegas en las pompis” a lo que agregó de forma directa y en forma de consejo: “¡La chancla que tú tiras no la vuelves a levantar!“.

Sin ningún tipo de vueltas, eso no fue todo. La joven talentosa incluso compartió lo que ella le diría a su novio si lo descubriese siendo infiel y le pide otra oportunidad: “Y ese novio te vuelve a decir: ‘ay no perdón, es que yo estaba con otra nada más por esta razón’, tú dices: ‘no, no creo ‘” sentenció con mucha convicción.

Como suele suceder cada vez que se expresa sobre un tema, esta grabación, por más que haya sido hace años, ha tomado gran fuerza dentro de las redes sociales. En general, sus millones de fanáticos la han aplaudido por su madurez, sabiduría y carisma que derrochó en aquella ocasión siendo tan pequeña. "FUENTE: Heraldo USA - Ángela Aguilar habló sobre la infidelidad"

Entre varios de los mensajes que recibió, le escribieron: “Desde chiquita bien lista y ocurrente “, “Hermosa e inteligente desde chiquita“, “Adorable” y “Qué linda”, entre otros. Rápidamente, la publicación se ha hecho popular y no solo en TikTok sino en todas las demás redes sociales.

¿Estas de acuerdo con Ángela Aguilar?