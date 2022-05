Tras el escándalo, Gussy Lau reaccionó a una foto de Ángela Aguilar: ¿están juntos?

Ángela Aguilar es una joven cantante mexicana que se ha convertido en una de las más populares de la música regional de ese país. Ella pertenece a una familia de artistas que desde hace varias décadas vienen deleitando a las personas de todo el continente. Debido a esta gran fama, la exposición que posee la bella azteca es muy grande. Tanto es así que a todos lados que va siempre hay algún paparazzi para tomarle fotos.

A principios del mes pasado, Ángela Aguilar vivió uno de los momentos más complicados de su vida. En ese momento se filtraron una serie de fotos de ella a los besos con el productor musical Gussy Lau, que es 15 años más grande que ella. Estas imágenes se viralizaron en la web y fue tapa de diferentes portales de noticias de chimentos.

Luego de este episodio, la hija de Pepe Aguilar, grabó un video en su cuenta de Instagram para aclarar lo sucedido y dar su versión de los hechos. Estas fueron algunas de las declaraciones que hizo la talentosa cantante en el mencionado clip: "Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma...Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran...Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”.

Por su parte, Gassu Lau también habló de lo sucedido y dijo "empezaron a salir muchas cosas, difamaciones, estupideces desde que andamos juntos [...] empezamos a salir hace un par de semanas, Pepe está de acuerdo, Aneliz también lo sabe, ya la conocen mis papás, ya todos se conocen. Todo era privado hasta esto, hasta que un pinc*e screenshot que un amigo mío tomó”.

El tiempo pasó y muchos de sus seguidores se preguntan qué pasó con esta pareja. La familia Aguilar ha mantenido todo en un gran hermetismo. Muchos afirman que la relación entre ellos se terminó, pero en las redes sociales hay algunos indicios que marcan que esto no sería así.

Uno de éstos indicios llegó hace seis días cuando Gussy le dedicó un mensaje a su presunto suegro que lanzó su nuevo disco. En ese álbum se encuentra un tema llamado "No me hablen de amor" que fue compuesto por Lau y sobre ello dijo: "Esta es una de mis mejores canciones y les quedó perrísima".

Hace algunas horas atrás, apareció otro indicio que indicaría que no está todo mal entre Gussy y Ángela. Ella compartió un par de fotos en su perfil de su cuenta oficial de Instagram. En las mismas se la ve en el balcón luciendo su gran belleza. Estas imágenes tuvieron miles de reacciones y entre ellas se encuentra la del productor musical.