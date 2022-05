Cuál es la discapacidad a la que se enfrenta Millie Bobby Brown, la estrella de Stranger Things

Finalmente se estrenó la tan ansiada primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things. La producción de Netflix que protagonizan desde el 2016 Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin.

Esta primera entrega está compuesta de siete episodios que revelaran el origen de la historia y comenzaran a responder todas las preguntas abiertas que la audiencia venía cosechando desde los primeros capítulos. Además de que se sabe que la trama se pone más oscura y tenebrosa que nunca, sus niños estrellas dejaron de ser tan chicos para convertirse en revolucionados adolescentes.

Millie Bobby Brown en la presentación de Stranger Things 4.

Una de ellas es Millie Bobby Brown, quien le da vida a Eleven en Stranger Things y que alcanzó gran fama y repercusión mundial desde su primera aparición en la producción. Se sabe desde hacer años que la joven tuvo que someterse a una transformación física, en la que se rapó todo su cabello, para interpretar a tan especial personaje.

Pero lo que quizá no se conoce de la actriz de 18 años que es furor en todas partes es su difícil infancia. Algunos datos de su vida son más públicos, como que nació en Marbella, España, pero que solo vivió ahí por cuatro años y luego se mudó a Bournemouth, Inglaterra.

Finalmente, cuando Millie tenía ocho años se trasladaron al nuevo continente y se instalaron en la localidad de Orlando, en el estado de Florida. Sin embargo, antes de todo eso y de finalmente trasladarse a Hollywood para seguir formándose en artes escénicas, Bobby Brown fue la responsable de que su vida haya sido bastante nómade.

Millie Bobby Brown nació con un problema auditivo, no escuchaba parcialmente de un oido. Tras probar tratamientos en España y luego en Inglaterra, a los padres de la actriz les recomendaron irse a Estados Unidos y probar algunos especialistas de ahí, pero nadie pudo ayudarla.

Millie Bobby Brown.

Fue la intérprete de Eleven quien reveló públicamente que perdió del todo la audición de un oido pero que eso no la dificulta para realizar su trabajo como actriz o cualquier camino por la cual la lleve su carrera.

"Simplemente empiezo a cantar y si sueno mal, no me importa porque estoy haciendo lo que amo. No tienes por qué ser bueno cantando. No tienes que ser bueno bailando o actuando. Si te gusta lo que haces y realmente disfrutas haciéndolo, hazlo. Nadie debería impedírtelo”, expresó Millie en una entrevista en la que dio a conocer su problema y admitió que no le importa.