Millie Bobby Brown fue criticada por su look en la premiere de Stranger Things: “Es la señora de 50 años…”

El próximo 27 de mayo llega a Netflix la cuarta temporada de Stranger Things, y con ella vuelven los, ya no tan niños, más queridos de la plataforma poniéndose nuevamente en la piel de Once, Mike, Will, Dustin, Lucas y la última que se sumó al grupo, Max.

Con motivo de la presentación de esta nueva entrega, el pasado sábado se llevó a cabo la tan esperada premiere en la ciudad de Nueva York. Allí estuvieron presentes todos los protagonistas de la producción más importante de Netflix, y sus aspectos llamaron la atención, sobretodo el de Millie Bobby Brown.

Pasaron ya seis años desde que se estrenó la primera entrega de la serie. En aquel entonces una gran parte de sus protagonistas tenían alrededor de 12 años y lógicamente, la maduración y el cambio físico hasta los 18 no pasa inadvertido.

Fue así que al ver las imágenes de Millie Bobby Brown, quien le da vida a Once, en la red carpet del evento, las redes sociales se llenaron de comentarios impactadnos por lo grande que luce quien era tan solo una niña y que para grabar el inicio de la producción se tuvo que rapar toda la cabeza.

Varios de los mensajes que se podían leer destacaban que Millie no parecía de 18 años, sino una mujer de 50. "Millie Bobbie Brown o cómo llegar a los 18 pareciendo una estupenda mujer de 50”, se leía en uno de ellos mientras que otro decía: "Millie Bobbie Brown es la señora de 50 años más joven del mundo”.

Pese a que el universo virtual siempre está cargado de “haters”, algunos culparon a la industria de Hollywood de impulsar a sus celebridades a lucir mayores de lo que en realidad son.

Sin embargo, lo que no pasó inadvertido es lo bien acompañada que asistió Bobby Brown a la premiere de Stranger Things. La actriz estuvo junto a su actual novio, Jake Bongiovi, hijo del reconocido Bon Jovi. La feliz pareja se robó todas las miradas y fueron fotografiados abrazados y luciendo impecables.

La intérprete de “Eleven” lució un vestido largo de Louis Vuitton en color blanco satinado, con un detalle en tul negro en la zona del escote cruzando un solo hombro.