Este es el grado de estudios que logró Millie Bobby Brown a sus 18 años

Millie Bobby Brown es una actriz y modelo inglesa que saltó a la fama por su papel de Eleven en la serie dramática de ciencia ficción de Netflix, “Stranger Things”, por la que obtuvo una nominación al premio Primetime Emmy a la mejor actriz de reparto en una serie dramática a los 13 años. También es la persona más joven en la historia en figurar en la lista TIME 100.

Algo que muy pocos saben es que la joven actriz nació en Marbella, Andalucía, España. Es la tercera de cuatro hijos de padres ingleses, Kelly y Robert Brown. La familia se mudó a Bournemouth, Dorset, cuando Millie Bobby Brown tenía alrededor de cuatro años, y luego a Orlando, Florida, Estados Unidos, cuatro años después.

Ya instalados en Orlado, Millie Bobby Brown fue a talleres de actuación para entretenerse los sábados, y fue allí donde un destacado cazatalentos de Hollywood llamó para comentar a los padres de la joven que su hija "tiene instintos que no puedes enseñar". En ese contexto, les dijo sobre Millie que podía "mezclarse con los mejores niños de Hollywood", por lo que hicieron las maletas y condujeron de Orlando a Los Ángeles, y en una semana, la pequeña niña se estaba reuniendo con las principales agencias de talentos infantiles de la ciudad.

Todos los agentes que conoció le ofrecieron representación. A los tres meses de estar en Hollywood, Millie Bobby Brown fue elegida como la joven Alicia en la serie dramática de fantasía de ABC Once “Upon a Time in Wonderland'', un spin-off de “Once Upon a Time”. A partir de ese momento su carrera fue en ascenso hasta llegar al lugar que ocupa hoy en día.

¿Qué estudió Millie Bobby Brown?

Según la maestra de escuela primaria de Millie Bobby Brown, Gemma Hill, la joven actriz fue una estrella desde chiquita. La Sra. Hill comentó que la niña "amaba cualquier tipo de actuación" y tenía la "ambición y el impulso" para lograrlo. No es de extrañar que las cosas sucedieran rápidamente para la actriz.

Cuando Millie Bobby Brown se mudó con su familia a Los Ángeles no fue todo color de rosa. Desafortunadamente, California fue dura con las finanzas de la familia (en un momento, tuvieron que pedir dinero prestado) y finalmente regresaron al Reino Unido en 2015. Poco después, se enteraron que la adolescente había conseguido el papel de Eleven en “Stranger Things”.

La escolarización no fue fácil para Brown por algunos conflictos con compañeros, pero si la niña puede derrotar al Demogorgon, ¿a quién le importan los niños malos? "Fui acosada en la escuela en Inglaterra. Entonces, es extremadamente importante para mí hablar en contra de la intimidación. De hecho, cambié de escuela por eso. Creó mucha ansiedad y problemas con los que todavía trato hoy", confesó.

La Sra. Hill fue contratada para ayudar a dar clases particulares a Millie Bobby Brown a su regreso al Reino Unido, pero después optó por la educación en casa en línea al mudarse a Estados Unidos. En un tweet de 2017, Brown admitió que había sido educada en casa durante cinco años y que "funcionó bien" para ella.

Así que sin amigos y sin compañeros alejada por completo del mundo escolar, fue que Millie Bobby Brown terminó la escuela

¿Conocías la difícil situación que atravesó la protagonista de Stranger Things de Netflix?