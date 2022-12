Natalia Denegri revela como fue trabajar con la polémica Carolina Sandoval

Natalia Denegri fue la encargada de llevar adelante el documental “Ansiedad” de Carolina Sandoval, es por esto que la productora ha pasado mucho tiempo conviviendo con la polémica conductora, quien ha sido señalada en varias ocasiones de tener un trato complicado con su entorno de trabajo. Ante esto, Denegri comentó como fue su relacionamiento con la también empresaria.

"Fue maravilloso. Caro es una persona súper involucrada y agradecida, y creo que son dos cualidades maravillosas a la hora de formar un equipo", mencionó a Natalia en una reciente entrevista para el medio “People en Español”.

Para Natalia Denegri fu maravilloso trabajar junto a Carolina Sandoval.

"Trabajamos codo a codo para que cada aspecto de este documental fuera tal cual como ella lo quería contar, siempre desde el respeto por todos aquellos que padecen de este trastorno y apoyándonos en médicos y especialistas para que este documental sea una herramienta para tantas personas que lo padecen; y creo que eso es lo que vio la Academia al nominarlo. Caro es una mujer muy cálida, espontánea y por sobre todo agradecida. Tiene una actitud hacia la vida que contagia y un corazón de oro. Además es extremadamente trabajadora y profesional. Tuvimos mucha química así que seguro nos verán trabajando juntas en más proyectos en el futuro", reveló Natalia Denegri.

"Ansiedad" se llama el documental donde Carolina Sandoval habla de su salud mental.

La productora se refirió a cómo se dieron las cosas para tomar la decisión de trabajar en conjunto con Sandoval. "Porque sigo desde hace mucho a Carolina y me encanta cómo enfrenta este trastorno con una sonrisa a pesar de lo difícil que es de a momentos. Tanto en mi programa, Corazones Guerreros, como en mis documentales creemos en los mensajes inspiradores y en la autosuperación y creo que ella es el ejemplo perfecto. Su historia no sólo nos permitió darle un espacio en las casas de todos nuestros televidentes a un tema serio y del que tan poco se habla como lo es el trastorno de ansiedad, y a la vez llevar un mensaje que motiva: ‘no estás solo y se puede salir adelante’", confesó Natalia.

El documental “Ansiedad” recibió una nominación al Emmy, pero aunque no logró llevarse el premio, según la productora está satisfecha con el trabajo realizado. "Me deja mucha satisfacción por haberlo hecho, por darle voz a un tema que parece tabú en la sociedad a pesar de que en los últimos años y especialmente post-pandemia hay tanta gente que lo sufre. Pero no sólo fueron satisfacciones profesionales lo que me dejó, sino también a una amiga, porque Carolina y yo hemos conectado de una manera muy bonita y especial que no siempre se logra", finalizó Natalia Denegri.