Carolina Sandoval cuenta la angustia que vive con su pequeña hija

La conductora Carolina Sandoval siempre ha sido muy abierta y nunca ha ocultado los problemas de salud que la aquejan. A tal punto llega la confianza con sus fans que recientemente compartió con ellos uno de sus trabajos más íntimos. Se trata de un documental sobre la ansiedad, la depresión, y cómo ha afectado todo esto en su vida.

El hecho ocurrido recientemente, donde un joven de 18 años entró armado a una escuela primaria en Uvable, Texas, y propició una masacre que dejó 21 muertos, en su mayoría niños, ha afectado gravemente a la venezolana, pues ha experimentado una recaída que la ha llevado a enfrentar fuertes momentos de angustia y preocupación.

Con el tiroteo de Uvable, Texas, Carolina volvió a experimentar ansiedad

Carolina compartió en sus redes sociales el temor que está sintiendo al separarse de su pequeña hija, Amalia Victoria, cada que tiene que llevarla a la escuela. A través de varios reels en su perfil de Instagram, la comunicadora dio a conocer que en las últimas horas lo está pasando realmente mal, y cómo lo sucedido en Texas, ha quebrado la paz por la que tanto lucha día a día. “Anoche no pude dormir bien, como persona altamente sensible me impresiono fácilmente y me tardo en asimilar situaciones… cómo me quito este miedo, cómo me digo a mi misma, que no tenga estos pensamientos cada vez que la envío al colegio, cómo hago para que esta ansiedad con la que vivo no se me alborote con estos temas que parecen no tener fin”, compartió Carolina en una publicación en Instagram.

La venezolana reconoció que debido a la tragedia en la escuela primaria de Uvable, está pasando muy mal y que lo ocurrido allí se ha llevado la paz que había logrado alcanzar.

Carolina teme separarse de su hija cuando la lleva a la escuela

La conductora acompañó sus publicaciones con unas fotografía en donde posa con su pequeña hija. Cabe destacar, que en las imágenes, madre e hija se muestran muy cariñosas, y en ellas se puede apreciar como Amalia Victoria besa a su mamá con una sonrisa.

"Yo lo único que le pido a Dios cada día al enviar a mi niña al colegio es que Dios me la proteja de todo mal y peligro, y hago una oración porque todos los niños del mundo sean criados con amor, amor al prójimo, empatía y mucha fe", añadió Carolina en su reflexión.